A Gravina cammini, concerti, rassegne letterarie, culturali ed enogastronomiche con la nuova edizione di “Balconi Fioriti”

Cammini, concerti, rassegne letterarie, culturali, enogastronomiche ed una nuova edizione del concorso “Balconi Fioriti”. Tanto include il calendario di manifestazioni settembrine promosse dal Comune di Gravina in Puglia, con la collaborazione della Fondazione “Ettore Pomarici Santomasi”. Una rassegna culturale in città e nel mese di Settembre.

Si partirà Mercoledì 2 Settembre con il primo evento, mentre la chiusura del cartellone sarà affidata alla terza edizione del concorso “Balconi fioriti”, previsto per il prossimo 4 Ottobre. Molti eventi si svolgeranno inoltre sul Ponte Acquedotto proprio per incentivare la conoscenza di questo magnifico bene, al secondo posto della classifica del Fai. A causa delle normative nazionali e regionali per il contenimento ed il contrasto alla diffusione del Covid – 19, tutte le manifestazioni si svolgeranno con un numero limitato di spettatori. Per maggiori dettagli sul programma completo, consultare il sito www.comune.gravina.ba.it o la pagina Facebook del Comune di Gravina in Puglia.