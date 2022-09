Sabato 24 Settembre 2022, i volontari dell’Associazione ABIO tornano in via Argiro angolo via Principe Amedeo a Bari per festeggiare la Giornata Nazionale perAmore, perABIO “Le pere più buone aiutano i bambini in ospedale“.

Sostieni i volontari con un’offerta, ricevendo un cestino di ottime pere: il simbolo della Giornata!

Una giornata dedicata all’incontro e al racconto di una storia a misura di bambino che parla da oltre 40 anni di volontariato in ospedale al fianco dei bambini e dei ragazzi e che, anche nei mesi più bui e duri di pandemia, ha trovato nuovi modi e strumenti per essere comunque al fianco dei piccoli in ospedale e delle loro famiglie.

Chi non può essere fisicamente in piazza, può conoscere e sostenere ABIO sul sito www. giornatanazionaleabio.org: fin o al 30 settembre si possono incontrare virtualmente i volontari ABIO Bari, ascoltare le loro testimonianze e scoprire le attività #ABIOadistanza, realizzate per tenere compagnia ai bambini e alle loro famiglie negli ospedali.

Inoltre, è possibile prenotare le pere ABIO ricevendo direttamente a casa due cestini di pere.

Il ricavato verrà utilizzato dalle Associazioni ABIO per organizzare nuovi corsi di formazione rivolti a chi già svolge servizio e a chi desidera diventare volontario.

La formazione, infatti, garantisce una presenza attenta, efficace e qualificata dei volontari in ospedale.



Associazione ABIO Bari

presso Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII

via Giovanni Amendola 207 Bari

abio.bari.comunicazione@gmail. com

https://www.facebook.com/ abiobari

https://giornatanazionaleabio. org