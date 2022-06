Al Teatro Traetta di Bitonto in scena la performance itinerante “Insitu”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Domenica 5 giugno a Bitonto (Teatro Traetta, ore 19) è in programma un appuntamento con la danza. In scena ci sarà la performance itinerante “Insitu”, produzione creata per il Network Internazionale Danza Puglia con la coreografa Francesca Pennini e il suo CollettivO CineticO, con danzatori gli allievi e insegnanti del NetworkIDP. Lo spettacolo è inserito all’interno dell’ultimo appuntamento della rassegna L’Arte dello Spettatore, organizzata all’interno di questa ottava edizione e sostenuta da Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese. (Info e prenotazioni: +39 351 674 9330, asso.riesco@gmail.com).