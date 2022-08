Performer: per-corso di pratica e ricerca teatrale

Riprende a settembre il per-corso di sperimentazione teatrale organizzato da Aoidos creAzione Teatrale. Una sessione a settimana di 4 ore a partire da Settembre. Un lavoro intenso e profondo che coinvolge corpo, immaginario, voce.

Conduce il lavoro Anna, performer, trainer e regista, che segue il percorso di ricerca teatrale iniziato da Stanislawski, sviluppato poi da Grotowski, l´Odin Teatret, Lecoq, ricerca a cui Anna ha dato seguito con sperimentazione continua. I partecipanti al Training sono agenti e protagonisti di queste sperimentazioni: non si tratta di apprendere un metodo, come diceva Grotowski, ma di creare insieme.

L´augurio è che si formi un Ensemble di persone che vogliano lavorare come gruppo a varie attività: performance, laboratori, interventi in spazi pubblici, attività in natura, collaborazioni e creazione di rete nella comunità. E' prevista una presentazione pubblica già a dicembre, a cui potrà partecipare chi si iscrive entro ottobre.



Martedì 13 settembre, ore 20:00-22:00

sessione gratuita di presentazione del corso



La sessione di prova gratuita potrà essere una buona opportunità per farsi un'idea del tipo di lavoro. Ma anche dopo il 13 settembre sarà possibile partecipare ad un incontro di prova per poi decidere se continuare.



Costi successivi: 50 euro ogni 4 sessioni, da pagare anticipatamente.





annam1@virgilio.it