Pet Expo&show - salone degli animali da compagnia

Manca pochissimo alla seconda edizione di Pet expo&show, il grande salone degli animali da compagnia, che si terrà sabato 30 e domenica 31 ottobre alla Nuova Fiera del Levante.

La fiera si svilupperà nel Nuovo Padiglione e sarà dedicata a tutte le specie animali, per imparare a rispettarle e prendersi cura di loro.



La manifestazione è rivolta a chi vuole avvicinarsi al mondo del pet per conoscere gli animali da vicino e imparare a prendersene cura e ad un pubblico di appassionati che già possiede un animale domestico e che in fiera potrà apprendere il modo più corretto di avvicinarsi e relazionarsi con il proprio piccolo amico. Pet expo&show ha inoltre l’obbiettivo di coinvolgere un pubblico più esperto che in fiera potrà acquisire conoscenze per sviluppare ulteriormente la propria passione.



Pet expo&show consterà di una parte espositiva dove il pubblico potrà trovare accessori e prodotti specifici per il proprio amico a quattro zampe e da un ricco programma di eventi di intrattenimento dal vivo!



Di seguito solo alcune delle tante attività preseti in fiera: agility dog con i cani dei visitatori a cura del Bari Agility Club, esibizioni e didattica sulla falconeria, momenti di dog dance e disc dog a cura di Dog Hero ASD, esibizione cani salvataggio con la S.I.C.S, dog casting e tanto altro ancora!



Inoltre sabato 30 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 i visitatori potranno iscrivere gratuitamente il loro cane al MISS&MR DOG LEVANTE, Verranno votati da una giuria di severissimi bambini: i 3 cani femmine e i 3 cani maschi più carini e simpatici.



Domenica 31 ottobre si terrà la seconda Expo canina amatoriale alla quale potranno partecipare cani di razza (con o senza pedigree) e meticci. Per maggiori informazioni sulla canina amatoriale consultare il nostro sito https://petexposhow.it/programma-ba/



All’interno del Nuovo Padiglione in contemporanea a Pet expo&show vi saranno i seguenti saloni tutti visitabili con il medesimo biglietto:

- 19° Mostra Ornitologica del Mediterraneo;

- Fiera dell’Elettronica di consumo;

- Tattoo Expo Bari;

- Apulia Kustom Week Bari.



WOW LEVANTE, la fiera con più passioni, è il contenitore fieristico che le unisce tutte e che offrirà intrattenimento e divertimento per l’intera famiglia con un unico biglietto (8 € il ridotto scaricabile dal sito) per tutte le 5 fiere.



Pet expo&show è in programma sabato 30 e domenica 31 ottobre alla Nuova Fiera del Levante.

Gli orari della fiera sono per entrambe le giornate 10.00 – 19.30.

Il costo d’ingresso è di €10 prezzo intero, €8 ridotto scaricabile sul sito: www.petexposhow.it

Speciale riduzione a €7 con il servizio di Whatsapp.

Per iscriverti:

• registra nelle tua rubrica il nostro numero +39 393 8612860

• inviaci un messaggio su WhatsApp con scritto “WOW LEVANTE”o”PET EXPO SHOW”



E’ consentito l’ingresso agli animali in possesso del libretto sanitario in regola, al guinzaglio e con museruola a portata di mano.

