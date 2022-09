Alle grotte di Castellana debutta “Peter Pan - Il bambino che non voleva crescere”

L’anteprima di lunedì 26 settembre 2022 e altre quattro repliche tra martedì 27 e venerdì 30 settembre 2022 nella Grave delle grotte di Castellana (Ba) e, inoltre, tre differenti laboratori didattici presso Planetarium, sempre in zona grotte: è il programma completo del debutto di Peter Pan - Il bambino che non voleva crescere, il nuovo spettacolo firmato da AlephTheatre, associazione che ha ideato e firma la parte artistica di Hell in the Cave - Versi danzanti nell’aere fosco, rappresentazione scenica e multimediale che dal 2009 cattura l’attenzione e continua a meravigliare decine di migliaia di visitatori sempre nello splendido scenario del complesso carsico pugliese.

Una nuova rappresentazione unica, un viaggio onirico alla ricerca di sé stessi e nell’ottica del miglioramento delle relazioni con gli altri, tra sogno e realtà, con il coinvolgimento diretto del pubblico e, in particolare, dei bambini e dei ragazzi presenti allo spettacolo, immersi nella bellezza di uno dei principali attrattori turistici pugliesi, tra i siti a pagamento più visitati in Italia: “Peter Pan - Il bambino che non voleva crescere” è firmato da AlephTheatre in collaborazione con Grotte di Castellana srl e Planetarium ed è finanziato da Regione Puglia Fsc 2014/2020 Patto per la Puglia - Investiamo nel futuro.

“Peter Pan - Il bambino che non voleva crescere” è parte integrante di “A riveder le stelle”, rassegna 2022 che comprende anche Hell in the Cave (spettacolo che, a settembre, andrà in scena anche il prossimo 24 settembre 2022).

Lunedì 26 settembre 2022 il debutto ufficiale: alle ore 18 presso il Planetarium laboratori didattici a tema per ragazzi e famiglie, alle ore 19 anteprima dello spettacolo nella Grave delle Grotte di Castellana.

Si replica anche martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 settembre 2022 con lo stesso programma e lo stesso orario.

La partecipazione ai laboratori e allo spettacolo è gratuita, ma è necessario prenotare al numero 3391176722 (anche whatsapp). Ulteriori informazioni sui canali social di AlephTheatre e Grotte di Castellana srl e sul sito www.alephtheatre.it.

Maggiori informazioni sul calendario delle visite alle grotte di Castellana (Ba) sono sul sito www.grottedicastellana.it.