Il cantante Petit e il dj Molella accendono a Casamassima il ‘Summer Fest’

Un lungo viaggio nel mondo della musica, dalla seconda metà degli anni ’80 ai giorni nostri. È quello che sarà percorso a Casamassima domenica 21 luglio, quando in piazzale Nazariantz – negli spazi della cosiddetta area mercatale – andrà in scena il ‘Summer Fest’.

Due gli ospiti di eccezione che animeranno la serata: il cantautore emergente Petit, protagonista dell’ultima edizione di ‘Amici’ di Maria De Filippi, e il dj, produttore discografico e conduttore radiofonico Molella, da oltre trent’anni ai vertici del panorama musicale.

A esibirsi per primo, alle 21, sarà il giovanissimo talento diciannovenne che con la sua voce, durante il seguitissimo talent show di Canale 5, ha stregato tutti, in maniera particolare il maestro Rudy Zerbi, che lo ha voluto nella sua squadra, mentre un’ora e mezza più avanti, alle 22.30, a salire in consolle sarà Molella, uno dei dj più noti e apprezzati, che con la sua musica ha fatto divertire e continua a far ballare diverse generazioni.

“Piazzale Nazariantz – osserva il sindaco di Casamassima, Giuseppe Nitti - si trasformerà in una grande area concerti, per permettere a casamassimesi, ospiti che giungeranno in città, giovani e famiglie di prendere parte a uno spettacolo travolgente, all’insegna della musica e del divertimento. Nell’area saranno inoltre presenti numerosi punti ristoro dedicati all’enogastronomia locale, con la collaborazione delle realtà produttive casamassimesi”.

L’ingresso ai concerti è libero e gratuito.