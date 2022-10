Roberto Petruzzelli in 'Boh' al Teatro Abeliano

3° appuntamento con la rassegna I SOLISTI presso il Teatro Abeliano di Bari, in collaborazione con il TPP.

Giovedì 27 ottobre alle ore 21 ROBERTO PETRUZZELLI in " BOH! "

Mi sono sempre chiesto perché si decide di fare l’attore che è uno dei mestieri più precari. E, l’unica risposta sincera e non retorica, è stata : BOH! Nel senso che non lo so! Nel mio intervento, per dare una risposta “personale”al quesito, regalerò al pubblico, i monologhi che hanno caratterizzato e segnato la mia esperienza di lavoratore dello spettacolo, con la qualifica : attore di prosa. Proporrò i miei metodi, le mie tecniche, considerandole parte integrante e fondamentale del processo di simulazione che il “teatro” richiede. L’ obiettivo di questo lavoro è ri-cercare, valutare e sintetizzare le mie principali evidenze bibliografiche.

Conclusioni.

Il lavoro sarà sviluppato e proposto attraverso vari monologhi: Il monologo più recitato, il monologo che ha ricevuto più applausi, il monologo che più mi ha divertito, il monologo che mi ha dato più soddisfazione, il monologo che … vorrei tanto interpretare.

D’altra parte, un attore, può esprimersi solo recitando e cercando nella “falsità” di essere “sincero”.

Biglietto 8 euro acquistabile al botteghino e su Vivaticket https://www.vivaticket.com/it/ticket/roberto-petruzzelli-boh/193419

Per info: botteghino@teatroabeliano.com