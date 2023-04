PharmaPadel, da Roma a Bari primo torneo per giovani farmacisti italiani

Conto alla rovescia per il PharmaPadel, primo torneo di Padel riservato ai giovani farmacisti italiani. Si parte il 15 e il 16 aprile da Roma. L'evento è promosso dalla Federazione nazionale dei giovani farmacisti italiani (Fenagifar) e si articola in quattro tappe lungo la Penisola con l'obiettivo di regalare momenti di sport, divertimento e occasioni di conoscenza e amicizia.

Dopo la Capitale che ospiterà la tappa del debutto presso il centro sportivo Il Baiardo Corte dei Conti, sarà la volta di Bologna il 6 e il 7 maggio al centro Padel, poi Milano il 27 e il 28 maggio al Marconi Sporting Center e infine Bari, il 17 e il 18 giugno al Green Park. A ogni tappa parteciperanno 64 coppie di giocatori.

PharmaPadel è organizzato da Padel Experience, realtà pugliese fondata da Rossana Pati che programma, sia in Italia che all'estero, viaggi, eventi e manifestazioni sportive che coinvolgono gli amanti del padel.

“Il torneo sarà l'occasione per favorire l'incontro tra colleghi farmacisti di tutta Italia e per divertirsi, sia in campo che fuori”, spiega il segretario della Federazione italiana dei giovani farmacisti (Fenagifar) e presidente Agifar Roma, Vladimiro Grieco, coordinatore dell'evento sportivo.

“Ci siamo lasciati alle spalle il periodo della pandemia e delle restrizioni che hanno segnato tanto l'aspetto professionale che quello delle relazioni personali e il Padel rappresenta un'ottima opportunità per trascorrere del tempo insieme, rivedersi, rafforzare i rapporti professionali e allacciare anche nuove relazioni personali, per cui l'appello ai colleghi è uno: iscrivetevi al torneo, il divertimento sarà garantito”, dice Grieco.

“Sarà la prima occasione in Italia per creare una community tra i giovani farmacisti e la vorremmo replicare in futuro, in modo da far diventare il PharmaPadel un appuntamento annuale, magari inserendo nuove tappe così da coinvolgere altre città”, aggiunge Rossana Pati.

A fare da trait d'union tra Roma e il capoluogo pugliese, sono stati il brindisino Francesco Giorgino, organizzatore assieme al giornalista di Mediaset Mino Taveri, della Salento Padel Cup e del Pink Padel League, e il farmacista barese Michele Antuofermo.

“I due finalisti del PharmaPadel vinceranno una Clinic in Spagna, viaggio e soggiorno in hotel. Le lezioni saranno tenute da maestri della Federazione spagnola di Padel”, anticipa Francesco Giorgino. “I due finalisti riceveranno anche un biglietto per assistere a una tappa del World Padel tour e provare dal vivo le grandi emozioni che questo sport sa regalare”.

Per avere ulteriori informazioni e per le iscrizioni, è possibile telefonare al numero 351/8725151 oppure mandare una mail all'indirizzo info@padelexperience.it. Sito internet: https://www.padelexperience.it/pharmapadel/