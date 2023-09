PhEST, visite guidate con gli artisti nel fine settimana. Arriva Brea Souders: aperte le prenotazioni

Dopo il successo delle visite guidate che nelle giornate inaugurali hanno coinvolto ben dodici dei 32 artisti selezionati per l’VIII edizione del PhEST, gli organizzatori hanno deciso di replicare le esperienze per i visitatori. Nelle prossime settimane il festival ospiterà ancora a Monopoli alcuni degli artisti che hanno esposto i loro lavori per delle visite guidate a cura degli stessi artisti. Il primo appuntamento è per domenica 17 settembre alle 18.00 con Brea Souders e la sua mostra “Another online pervert” allestita a Casa Santa. L’appuntamento con l’artista si rinnoverà poi sabato 30 settembre alle ore 18.00 con la presenza di Koos Breukel, che accompagnerà i visitatori in visita alla sua mostra “ME WE” allestita a palazzo Martinelli. I visitatori interessati devono presentarsi a Palazzo Palmieri 15 minuti prima dell’orario della visita guidata. Non ci sono limiti di posti. Per partecipare è sufficiente essere in possesso di un biglietto di ingresso alle mostre ancora valido.

Oltre alle visite guidate con gli artisti, a partire da sabato 23 settembre saranno aperti anche i tour per gruppi fino a 15 persone, con partenza ogni ora alle 17.00 e alle 18.00 il sabato e la domenica pomeriggio; e alle 10.00, alle 11.00 e alle 12.00 la domenica mattina. Le visite guidate per i gruppi saranno a cura degli studenti del Polo Liceale di Monopoli “Galileo - Curie” e si inseriscono nella collaborazione nata quest’anno tra PhEST e l’istituto scolastico che ha collaborato anche durante il mese di agosto con gli allestimenti delle sedi espositive. I visitatori interessati possono presentarsi direttamente a Palazzo Palmieri. Le visite guidate sono gratuite, per partecipare è sufficiente acquistare il biglietto di ingresso alle mostre.

Ma non ci sono solo le viste guidate con gli artisti e quelle per i gruppi. Con la ripresa dell’anno scolastico PhEST annuncia anche il ritorno delle visite guidate per le scuole di ogni ordine e grado, per avvicinarli al linguaggio fotografico diffondendo e promuovendo la conoscenza delle arti visive, delle modalità di comunicazione e di tutte le forme espressive, stimolando la loro creatività e il loro senso estetico. Una vera e propria “immersione nelle continue trasformazione del mondo, nella dimensione storica, geografica e contemporanea, attraverso i lavori dei grandi maestri della fotografia e dei giovani talenti” per imparare i criteri di commento e la lettura stilistica delle opere, oltre che accrescere la loro conoscenza su tematiche di particolare interesse e attualità.

Come le precedenti, anche questa ottava edizione del Festival internazionale di fotografia e arte PhEST dedicata al tema “Essere Umani” e alla caleidoscopica molteplicità e complessità delle visioni e la loro interpretazione, si sviluppa in un percorso non solo fotografico e artistico, ma anche fisico grazie all’itinerario espositivo in esterni e in interni, che permette l’accesso a luoghi inediti della città: Palazzo Palmieri, Casa Santa e Stalle di Casa Santa, Castello Carlo V, Chiesa di San Pietro e Paolo, Palazzo Martinelli, la chiesetta di San Giovanni (Largo San Giovanni 16) e ancora il Porto Vecchio, il lungomare Santa Maria, Cala Porta Vecchia, l’Area Skate Park e tutto il centro storico di Monopoli come Piazzetta Santa Maria, via Comes, via Magno, via Garibaldi fino al Belvedere Di Porta Vecchia.

Le iscrizioni per le visite per le scuole sono attive a partire dal 20 settembre fino al 1° novembre. Le visite si terranno preferibilmente al mattino, su prenotazione scrivendo a info@phest.it . Ogni gruppo sarà composto da un massimo di 30 studenti. La durata di ciascuna visita è di circa due ore, con una presentazione introduttiva tesa a fornire informazioni sui contenuti delle trentadue esposizioni che compongono il festival e i relativi fotografi. Seguirà il percorso guidato con commento e/o lettura stilistica delle fotografie esposte a cura della guida. Il costo della visita guidata per ciascuno studente è pari a 4 euro, comprensivo di ingresso alle mostre e guida.

Le mostre sono aperte dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00. Il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00. Giorno di chiusura il lunedì. Sul sito www.phest.it sono disponibili ulteriori informazioni.

Infine, grazie al rinnovato accordo tra PhEST e Trenitalia, Official Carrier del Festival internazionale di fotografia e arte, biglietti scontati per chi arriva a Monopoli in treno ed esibirà il titolo di viaggio al botteghino del Festival. Una collaborazione che si rinnova quella tra PhEST e Trenitalia Regionale in occasione della ottava edizione del festival. Novanta i treni regionali che ogni giorno fermano a Monopoli.

PhEST - festival internazionale di fotografia e arte a Monopoli

32 MOSTRE FOTOGRAFICHE DAL MONDO

INDOOR - MOSTRE APERTE AL PUBBLICO CON BIGLIETTERIA

PALAZZO PALMIERI

JAN FABRE “L’uomo che misura le nuvole”

LISA SORGINI “Mother”

CAIMI & PICCINNI “RhOME”

ELINOR CARUCCI “Midlife”

ROBIN SCHWARTZ “Amelia & the animals”

MARIEKE VAN DER VELDEN & PHILIP BRINK “Children of the labyrinth”

HANNE VAN DER WOUDE “Emmy’s world”

SIÂN DAVEY “Alice and Martha”

GIULIA GATTI “Corazonada”

ANOUK KRUITHOF “Universal Tongue”

GLAUCO CANALIS “The darker the night, the brighter the stars”

MILAN GIES “Composition”

NICOLA GENCO “Humanity promenade”

IRENE MATTAROLO “Inside”

CASTELLO CARLO V

PHILLIP TOLEDANO “Another America”

CASA SANTA

CRISTINA DE MIDDEL “Gentelmen’s club”

BREA SOUDERS “Another online pervert”

NOEMI COMI “Lupus Hominarius”

TANYA TKACHOVA “Motherland”

INGMAR BJÖRN NOLTING “Eviction”

STALLE DI CASA SANTA

THOMAS VAN HOUTRYVE “Lines and Lineage”

ALESSANDRO CINQUE “Alpaqueros”

CHIESA DI S.S. PIETRO E PAOLO

ZED NELSON “The family”

PALAZZO MARTINELLI

KOOS BREUKEL “Me We”

CHIESA DI SAN GIOVANNI

GIDEON MENDEL “Burning world”

OUTDOOR – MOSTRE SEMPRE APERTE A INGRESSO GRATUITO

PORTO VECCHIO

CAIMI & PICCINNI “N’zim”

CALA PORTA VECCHIA

GIDEON MENDEL “Drowning world”

LUNGOMARE SANTA MARIA

CLAY LIPSKY “Atomic overlook”

BELVEDERE DI PORTA VECCHIA - AREA SKATE PARK

LUISA DÖRR “Imilla”

PIAZZETTA SANTA MARIA

CAIMI & PICCINNI “N’zim”

VIA MAGNO, VIA GARIBALDI E VIA COMES

“PhEST Pop-Up Open Call – BEING HUMAN”

Informazioni utili

APERTURA AL PUBBLICO

Fino al 1° novembre 2023

lunedi?: chiuso

dal martedi? al venerdi?: 10-13 | 17-21

sabato e domenica: 10-13 | 17-22

Biglietto intero 10 €

Biglietto ridotto 6 €

Riduzione valida per

Possessori di biglietto Trenitalia per Monopoli, gruppi di 10 persone, soci FIAF, residenti del Comune di Monopoli

Scolaresche

Prenotazione info@phest.it

4€ per studente incluso visita guidata

Ingresso gratuito

Under 14 accompagnati da un adulto, disabili, studenti e docenti UniBa e giornalisti in servizio per realizzare servizi o reportage o recensioni mostra con tesserino (previo contatto e autorizzazione da richiedere via mail dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 15.00 su info@milaufficistampa.it)