A Bari “Le nuove tecnologie nell’arte e nella comunicazione” Smart conference per posizioni apicali

La prima smart conference dedicata alle nuove forme di comunicazione nell’Arte e nelle Tecnologie Digitali con un focus sulle nuove tecnologie applicate ai mondi dell’arte e della comunicazione come fattore chiave per il ricambio generazionale nelle posizioni apicali, organizzata da PhEST – See Beyond the Sea, Festival internazionale di fotografia e arte con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Centro di Eccellenza per l’Innovazione e la Creatività in collaborazione con PLDArtech e Colloqui di Martina Franca.

L’appuntamento è per il prossimo venerdì, 29 ottobre, dalle 10 alle 13 nella sala De Trizio – Centro Polifunzionale Studenti dell'Università (Piazza Cesare Battisti 1). La conferenza sarà in presenza e potrà accogliere 25 persone munite di green pass ma sarà anche in diretta streaming sui canali social di ‘PhEST’.

Tenuto da direttori museali, registi, curatori, artisti e dirigenti dell’industria creativa, l’evento è rivolto a professionisti del settore culturale a livello dirigenziale e manageriale e ha come obiettivo la messa in luce degli elementi che possano favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione dei talenti, specialmente nelle posizioni apicali delle organizzazioni (direttori, curatori artistici, dirigenti, ecc.), offrendo una opportunità di incontro e di confronto professionale tra direttori di imprese creative, dirigenti pubblici e privati, curatori, art director, photo editor.

I relatori invitati alla discussione sulle ‘Buone pratiche in tema di evoluzioni future dell’attività di impresa in ambito culturale e artistico, di evoluzione dei media e delle piattaforme di diffusione in modo da orientare, informare, ispirare i percorsi formativi di giovani talenti pugliesi’ sono:

- Gianluigi de Gennaro, presidente del Centro di Eccellenza Innovazione e Creatività Università degli Studi di Bari Aldo Moro

- Cosimo Del Vecchio, direttore Sino Italian Industrial Innovation Center Shenzhen

- Vincenzo Barbieri, presidente Consorzio Costellazione Apulia

- Vincenzo Bellini, direttore distretto Puglia Creativa

- Antonello Faretta, direttore artistico Materre VR Experience

- Alessia Rollo, artista

- Eva degl’Innocenti, direttrice del Museo Archeologico di Taranto MArTA (in collegamento)

Gianluigi de Gennaro: “La spinta su nuovi modelli richiama nuove risorse, nuove energie e necessariamente nuovi linguaggi. Il nostro Centro è un laboratorio aperto su questi temi, con un’ampia veranda sul futuro. Forza.”

Cosimo Del Vecchio "Le tecnologie digitali offrono nuove opportunità nel mondo dell'arte: non solo la possibilità di organizzare mostre accessibili a tutti e da qualsiasi luogo, ma anche di connettere nuovi "pubblici", offrendo visite online e aumentando lo scambio e la partecipazione. Allo stesso tempo, l'ibridazione di linguaggi (performing arts, visual art,musica,ecc) può arricchire l'esperienza di fruizione "immersiva" dei luoghi di esposizione delle opere d'arte e degli artefatti (Musei, gallerie,Centri d'arte), attraverso l'utilizzo congiunto delle nuove tecnologie optoelettroniche e delle tecnologie digitali".

Il progetto “PhEST - Festival internazionale di fotografia e arte” a cura dell’associazione culturale PhEST è vincitore dell’avviso pubblico “FSC 14-20: PATTO PER LA PUGLIA. INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE. CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 - Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali.

Le 31 mostre di PhEST - festival internazionale di fotografia e arte a Monopoli sono aperte fino al 1° novembre. Nelle giornate di domenica e lunedì, orario continuato dalle ore 11 alle 19. Altre info qui: https://www.phest.info/infoebiglietteria

Per info: www.phest.it

