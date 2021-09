PhilosophArs, a Castellana Grotte torna il festival pugliese della filosofia

L’arte e la moda nell’epoca delle ibridazioni, i versi dell’Inferno della Divina Commedia così contemporanei nel 700esimo anniversario dalla scomparsa di Dante, il dialogo tra un filosofo cileno e il medico responsabile della Control Room Covid19 al Policlinico di Bari e le tradizioni popolari pugliesi così autentiche così contaminate: sono questi i temi della terza edizione di Philosophars, il festival della filosofia e delle arti umane che torna in cartellone, dopo un anno di pausa, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte (Ba) sabato 4 e domenica 5 settembre 2021.

Organizzato dall’ETS Legato a Mano con il patrocinio dell’Università degli Studi di Bari, nell’ambito del programma di eventi Estate nella Città delle Grotte 2021, con il patrocinio e il contributo del Comune di Castellana Grotte, Philosophars riparte con una edizione dedicata alle “Contaminazioni”. Dopo i grandi successi di critica e presenze riscontrati nel 2018 e 2019, edizioni organizzate presso il Museo Speleologico Anelli alle grotte di Castellana, il festival pugliese della filosofia e delle arti umane indagherà l’esperienza delle contaminazioni di pensiero, arti e linguaggi.

“Contaminazioni: l’atto, il fatto di contaminare, in senso proprio e figurato, e l’effetto che ne consegue. Fin qui la definizione del dizionario Treccani. Di contaminazione, direttamente o indirettamente, ciascuno di noi ha fatto esperienza in questi ultimi due anni - ha commentato il direttore scientifico di Philosophars, Paolo Ponzio - Vogliamo ripartire da qui, dall’esperienza quotidiana, a tratti anche dolorosa e drammatica, di frontiera per geografia o per condizione (come nel dialogo tra un filosofo cileno e un medico pugliese) e dall’esperienza delle contaminazioni di pensiero, arti e linguaggi. Nei due giorni intensi della nuova edizione di PhilosophArs si alterneranno letture contaminate di Dante, linguaggi contaminati della nostra Puglia e la contaminazione di arte, creatività e moda. Due giorni per ridare senso a una parola e coglierne la portata universale e di sfida per il tempo attuale”.

Sabato 4 settembre 2021 si comincia alle ore 20 con l’introduzione di Paolo Ponzio, direttore scientifico del Festival, Professore Ordinario nell’Università di Bari e Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche.

Alle ore 20,30 Giacomo Fronzi, professore abilitato, ricercatore in Estetica, Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi culturali dell’Università di Messina, autore di vari libri fra cui “Contaminazioni. Esperienze estetiche nella contemporaneità”, collaboratore di riviste e di Radio 3 Wikimusic, interverrà sul tema “Arte e moda nell’epoca delle ibridazioni”.

Alle ore 21,30 torna a Philosophars, Valerio Capasa, insegnante di materie letterarie nei licei e collaboratore del Dipartimento di Italianistica dell’Università di Bari, alle spalle una ricca e variegata esperienza nel campo delle Lettere, della Musica e del Teatro: presenterà le sue riflessioni nell’intervento “Dante e i nostri inferni: versi danteschi (e) contemporanei”.

Domenica 5 settembre 2021, invece, alle ore 20,30 Ricardo Espinoza Lolas e Paolo Ponzio dialogano con Silvio Tafuri su “Il Covid e le contamin-azioni: racconti dalle frontiere”. Tafuri è Professore Associato di Igiene Generale e Applicata, conferito in convenzione come Dirigente Medico presso l’U.O.C. Igiene e la Control Room COVID19 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Bari.

A chiusura alle ore 21,30 Gaetano Armenio, imprenditore che si occupa principalmente di turismo e tradizioni popolari della Puglia, legate alle feste patronali ed ai riti religiosi, autore di numerose pubblicazioni, racconterà la sua esperienza e la realizzazione di percorsi culturali delle tradizioni popolari pugliesi in “Puglia Autentica e le tradizioni contaminate”.

Ulteriori informazioni sui canali social di Philosophars.

Ingresso libero. Si accede solo se muniti di Green Pass con prenotazione fortemente consigliata in considerazione del numero chiuso di partecipanti possibili.

Necessaria la prenotazione per ognuna delle due giornate. Per prenotare è necessario inviare una mail all’indirizzo prenotazioniestate2021@gmail.com (max 2 persone) indicando nome, cognome, recapito telefonico, evento Philosophars e appuntamento a cui si vuole partecipare. È possibile anche chiamare il 360360763. All’accesso sarà richiesto Green Pass con documento di identità e prenotazione.

