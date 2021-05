A palazzo Pesce le atmosfere francesi di “Hommage à Edith Piaf”

Venerdì 30 luglio 2021 alle ore 20.45 a Palazzo Pesce rivivono le atmosfere francesi di “Hommage à Edith Piaf” con la voce di Lucia Conte e la fisarmonica di Alessandro Gazza.



Un concerto in Puglia per assaporare le sonorità parigine degli anni ’30 in un accorato omaggio “all’ugola insanguinata di un passerotto”, alla leggendaria interprete che ha fatto la storia della musica del Novecento. Un viaggio per le strade di Parigi accompagnati dalle note di “Milord”, “Je ne regrette rien”, “La foule”, “Sous le ciel de Paris” e degli altri suoi intramontabili successi, nell’interpretazione di Lucia Conte, artista di grande duttilità vocale con un repertorio che spazia dal Barocco al Contemporaneo, diploma in Canto lirico e in Canto barocco, perfezionamento all’Accademia Santa Cecilia di Roma, all’Accademia Celletti di Martina Franca e alla Scuola dell’Opera del Teatro comunale di Bologna, vincitrice di numerosi concorsi internazionali e una carriera che la vede, tra l’altro, impegnata in prime rappresentazioni assolute nelle più prestigiose sale del mondo e di Alessandro Gazza, musicista poliedrico, laurea in Fisarmonica e Clavicembalo al Conservatorio Verdi di Milano, in Organo e Composizione organistica e Musica Jazz al Conservatorio Schipa di Lecce, un’intensa attività concertistica e collaborazioni di prestigio in giro per il mondo e numerose pubblicazioni didattiche e musicologiche al suo attivo.



Una serata raffinata e poetica per ricordare la “chanteuse réaliste” e le innumerevoli sfumature emotive del suo genio.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...