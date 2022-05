Piano Lab, recital, musica al tramonto, un concerto per dieci pianoforti, la maratona musicale 'Suoni con noi' e l’evento Yann Tiersen in esclusiva per il Sud

Lo chiamano «l’orchestra in bianco e nero». È sua maestà il pianoforte, che quest’estate torna a regnare in Puglia e a Matera con la sesta edizione di Piano Lab, la manifestazione interamente dedicata al sovrano degli strumenti tenendo insieme splendore della musica e bellezza dei luoghi, anche attraverso il coinvolgimento del Fai, il Fondo per l’ambiente italiano, partner tradizionale dell’iniziativa.

Organizzato dalla Ghironda con la collaborazione di Marangi Strumenti Musicali, della Steinway & Sons e dei Conservatori di Musica di Monopoli, Lecce e Taranto, Piano Lab si svolgerà dal 18 giugno al 15 agosto con un calendario comprendente quattordici appuntamenti in nove località turistiche: Matera, per l’appunto, Carovigno, San Pietro Vernotico, Taranto, Locorotondo, Cisternino, Lecce, Ceglie Messapica e, naturalmente, la città nella quale il festival Piano Lab è nato, Martina Franca, dove sono in programma l’evento Yann Tiersen in esclusiva per il Sud Italia (12 luglio), un concerto per dieci pianoforti (10 agosto) e la consueta maratona di due giorni «Suona con noi» con quindici pianoforti diffusi nel centro storico che verranno suonati da centinaia di musicisti, sia concertisti di fama che semplici appassionati di tutte le età, e senza distinzione di genere (13 e 14 agosto).

Il programma, che include recital con musicisti di grande talento e concerti al tramonto, prenderà il via il 18 giugno (ore 20.30) nello splendido cortile del Castello Dentice di Frasso di Carovigno con il «Concerto danzato» del quale saranno protagonisti i ballerini Pablo Ezequiel e Alessandra Cozzi, talenti della prestigiosa Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano, affiancati dal pianista di fama internazionale Luca Ciammarughi, direttore artistico di Piano Lab 2022.

Il 19 giugno (ore 19) ci si sposterà sulla spiaggia Campo di Mare di San Pietro Vernotico per un concerto al tramonto di Leo Caligiuri, mentre il 21 giugno (ore 19.30) Piano Lab supererà i confini regionali per un evento nel giorno della Festa europea della musica che verrà celebrata con un recital di Lorenzo Rossi nella piazza di San Pietro Caveoso.

Sarà organizzato con la locale sezione del Fai il concerto del 24 giugno (ore 19.30) nel Castello Aragonese di Taranto, dove sarà di scena William Greco, mentre a Locorotondo, nella chiesa Madre di San Giorgio Martire, il 25 giugno (ore 20) si potrà vedere all’opera un altro talento pugliese del pianoforte, Mirco Ceci.

La fitta programmazione proseguirà il 26 giugno (ore 20) nel Santuario Madonna dell’Ibernia di Cisternino con Liubov Gromoglasova e il 1° luglio (ore 20) nel Museo Archeologico e di Arte Contemporanea di Ceglie Messapica con Dante Roberto. Quindi, il 2 luglio (ore 20), si potrà ascoltare Roberto Esposito nel Monastero degli Olivetani di Lecce in un concerto promosso dal Fai del capoluogo salentino finalizzato a raccogliere fondi per la tutela dell’adiacente chiesa dei SS Nicolò e Cataldo. Ancora un recital il 10 luglio (ore 20), nella villa Garibaldi di Locorotondo, dove suonerà Leonardo Colafelice.

Quindi, Il 12 luglio (ore 21), nell’atrio dell’Ateneo Bruni di Martina Franca, lo «special event» con Yann Tiersen, che si esibirà per Piano Lab in esclusiva per il Sud Italia. Il polistrumentista bretone, tra i grandi esponenti delle musiche di confine e dell’elettronica, esploso sulla scena internazionale con la colonna sonora del film «Il favoloso mondo di Amélie», presenterà il nuovo album «11 5 18 2 5 18» in uscita per la Mute il 10 giugno.

Il 30 luglio (ore 19) Ceglie Messapica ospiterà nel centro storico un’anteprima di «Suona con noi», quindi Piano Lab si sposterà a Martina Franca, il 12 agosto (ore 19), per presentare un concerto per dieci pianoforti che farà da preludio alla grande festa del pianoforte diffuso «Suona con noi» che il 13 e 14 agosto (ore 16) farà diventare la cittadina barocca della Valle d’Itria ancora una volta capitale del re degli strumenti.

Info 080.4301150 e www.pianolab.me.