Piano recital, musiche di Chopin, Rachmaninov e Liszt

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 25 febbraio 2022 alle 20.30 nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce, in collaborazione con Agìmus, risuonano le note del recital pianistico di Luigi Borzillo.





Musiche ora brillanti e funamboliche ora intense e meditabonde quelle affidate alle mani di Luigi Borzillo, laurea di I livello al Conservatorio di Benevento e master di Interpretazione Musicale all’Università Alfonso X el Sabio di Madrid, una attività concertistica che lo ha portato a suonare, fra gli altri, a Carnegie Hall di New York, Mozarteum di Salisburgo, Musikverein di Vienna, Parco della Musica di Roma e a essere selezionato nel 2014 da Sir Antonio Pappano che lo ha invitato a suonare sotto la sua direzione il Concerto Imperatore di Beethoven e il Primo Concerto di Liszt e che di lui ha detto “ho pensato che questo giovane talento meritava una possibilità … è stato un grande piacere lavorare con un giovane così talentuoso, professionale e umile, sempre alla ricerca della perfezione”, e vincitore di oltre quaranta concorsi internazionali come Golden Classical Music Awards di New York e di Los Angeles, Grand Prize Virtuoso 2017 di Salisburgo e International Prize IMKA di Sarajevo.