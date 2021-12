Piano recital: musiche di Rachmaninov, Prokofiev e Stehnmmar

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 4 febbraio 2022 alle ore 20.30 a Palazzo Pesce è di scena il recital pianistico di Paolo Scafarella.



Un concerto classico in Puglia, in collaborazione con Agìmus, per ascoltare le sonorità tardo-romantiche e al tempo stesso innovative della “Sonata n. 4” di Wilhelm Stenhammar, delle “Variazioni su un tema di Corelli” di Sergei Rachmaninov e della “Sonata op. 83 n. 7” di Sergei Prokofiev.



Un programma denso e di rara esecuzione affidato al giovane talento di Paolo Scafarella, laurea in Pianoforte con lode al Conservatorio di Bari, una intensa attività concertistica che lo ha portato a esibirsi come solista in numerose occasioni in Italia e all’estero, tra cui Telethon, Ministero della Cultura, Rai radio televisione italiana, Tv Italiana Sky e San Giacomo Festival di Bologna, un’agenda densa che nel 2022 lo vedrà protagonista alla tastiera all’Università Popolare di Milano, a Parigi per le “Domeniche Musicali” e a Stoccolma all’Accademia Reale della Musica, l’ambizioso progetto discografico, in collaborazione con l’Orchestra Fondazione Biagio Abbate, della realizzazione dell’integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di Wilhelm Stenhammar e Franz Liszt, e al suo attivo l’album di debutto per l’etichetta discografica Brilliant Classics sul repertorio per pianoforte solo di Stenhammar, nominato CD del mese 5 stelle sul magazine tedesco «PianoNews» e ha ottenuto 4 stelle su 5 dal prestigioso «BBC Music Magazine».