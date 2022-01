Piano recital, musiche di Tchaikovsky, Rachmaninov e Mussorgsky

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 11 febbraio 2022 alle 20.30 Palazzo Pesce ospita nella Sala Etrusca la pianista Liubov Gromoglasova e il suo recital ispirato alle musiche del tardo-romanticismo russo.



Un concerto in Puglia per ascoltare le pagine di quattro dei più importanti compositori sovietici del secolo scorso: Dmitri Shostakovic e la sua “Danza delle Bambole” che si dipana in Lyric Waltz, Gavotte, Romance, Polka, Waltz-Scherzo (Petite ballerina), Hurdy-gurdy e Dance; Petr Tchaikovsky e “Mai. Le notti bianche” e “Giugno. Barcarola”, due dei dipinti in musica del ciclo pianistico delle “Stagioni” op. 37 bis; Sergey Rachmaninov e i suoi “Elegia” e “Preludio” tratti dalle “Morceaux de fantasie” op. 3; e infine Modest Mussorgsky e i monumentali “Quadri di un’esposizione”.



Protagonista alla tastiera Liubov Gromoglasova, diploma con lode al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, perfezionamento, tra gli altri, con Christopher Elton alla Royal Academy of Music di Londra e William Fong alla Purcell School of Music, una carriera che la vede esibirsi con successo sui palcoscenici di tutto il mondo come solista, in duo pianistico con la sorella Anastasia, con cui ha inciso l’integrale delle “Sinfonie” di Tchaikovsky e di Beethoven nella versione a 4 mani, con il Trio Gioconda de Vito e in altre varie formazioni musicali, e pianista in residence e docente di Pianoforte nella Scuola di musica della Fondazione Paolo Grassi a Martina Franca, con cui nel 2020 ha creato la rassegna “Pianisti del XXI secolo” e per cui ha ideato “Stravinsky & friends”, progetto premiato nel 2021 dal Ministero della Cultura fra i 25 progetti speciali di musica in Italia.