Pianofestival San Nicola: tre secoli di musica col pianista Saulle

Piano Festival San Nicola dell’EurOrchestra nella Chiesa Spirito Santo a Santo Spirito-Bari

“I Concerti doppi del sabato: questo di sette è il più bel giorno” . Due concerti con il giovane pianista Vito Saulle Sabato 9 dicembre, alle ore 11 e alle ore 19.



Sabato 9 Dicembre, a ingresso gratuito, si terranno due nuovi concerti per “I Doppi Concerti del Sabato” del PianoFestival San Nicola dell’EurOrchestra, che si sta svolgendo nella Chiesa Spirito Santo a Santo Spirito-Bari.

Il giovane pianista Vito Saulle, studente del Corso Accademico di Pianoforte nella Classe della pianista Gemma Dibattista, e già vincitore di premi in concorsi nazionali e internazionali, si esibirà nel matinèe delle ore 11, dal titolo “La Musica per tastiera, da Rameau a Mozart” e nel concert du soir, alle ore 19, dal titolo “Tre secoli di Musica per tastiera, da Bach a Ginastera”.



Questi i successivi concerti del Pianofestival:

Sabato 16 Dicembre, ore 11 e ore 19: ”Voci e strumenti sulla via della seta” con il soprano Wang Linrui, il tenore Ghao Shengjie, il baritono Liu Mighai, e i pianisti Zhou Lijizi e Liu Minghao.

Domenica 17 Dicembre ore 19 “Piano Solo-Fo(u)r Morricone ” con il pianista Domenico Balducci che eseguirà musiche di Morricone tratte da quattro film di successo.

L’ultimo appuntamento della Stagione si terrà il 31 Dicembre, alle ore 11, con un matinèe dell’EurOrchestra diretta da Francesco Lentini, dal titolo “Concerto di San Silvestro: Gli Auguri in Musica con l’Orchestra”

Info 3284475514- 3406474749.



https://www.facebook.com/profile.php?id=100064518589704