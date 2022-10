L’Orchestra sinfonica della Città metropolitana a Bari con un concerto dal titolo “Il pianoforte di Giovannino” 

E’stata siglata, questa mattina, dal sindaco metropolitano, Antonio Decaro e dalla presidente del Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari, Marida Dentamaro, la convenzione tra i due enti che prevede l’esecuzione di un ciclo di concerti dell’Orchestra sinfonica metropolitana nell’Auditorium “Nino Rota”.

Venti appuntamenti che si svolgeranno tra il 2022 e il 2023 già a partire da domani, 27 ottobre e, poi, proseguire il 25 novembre, il 13 dicembre e il 20 dicembre.

I concerti del 2023 si terranno, invece, nelle seguenti date: 13 gennaio, 20 gennaio, 3 febbraio, 10 febbraio, 16 febbraio, 23 febbraio, 3 marzo, 16 marzo, 21 aprile, 11 maggio, 19 maggio, 9 giugno, 21 settembre, 5 ottobre, 20 ottobre, 3 novembre.

Con la firma di questa intesa il Conservatorio mette a disposizione gratuitamente all’Orchestra sinfonica della Città metropolitana gli spazi nell’Auditorium, consentendo lo svolgimento di attività di produzione e promozione musicale. Sarà, inoltre, favorita la partecipazione degli studenti dello stesso Conservatorio a produzioni dell’Orchestra sinfonica per le quali si renda necessario un organico strumentale specifico, ma anche in qualità di solisti, direttori d’orchestra e compositori.

All’incontro hanno preso parte anche la consigliera delegata ai Beni Culturali, Francesca Pietroforte, il dirigente del Servizio Beni Culturali e ICO, Francesco Lombardo e il direttore artistico dell’Istituzione Concertistico Orchestrale della Città metropolitana di Bari, Vito Clemente.

Già da domani, giovedì 27 ottobre, alle ore 20,30, l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari si esibirà nell’Auditorium “Nino Rota” in un concerto dal titolo “Il pianoforte di Giovannino” diretto dal maestro inglese Neil Thomson e con la partecipazione dei pianisti Annastella Caragiulo, Camilla Chiga e Modesto Picci, tutti alunni del Conservatorio.

In programma un omaggio a Nino Rota con l’esecuzione dei Balli per piccola orchestra, il Concerto Soirèe per pianoforte e orchestra e il Concerto in Do per pianoforte e orchestra.

(Info: biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado. Prevendita su piattaforma: TicketOne.it)

Il concerto sarà replicato venerdì 28 ottobre, alle ore 20.45, nella multisala Showville a Bari.