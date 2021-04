Una quercia per ogni giovane laureato: a Castellana Grotte piantumati gli alberelli in occasione della Giornata Mondiale della Terra

Questa mattina, giovedì 22 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, l'Amministrazione comunale di Castellana Grotte ha proceduto a piantumare nei “Giardini Aldo Moro” gli alberelli di quercia, ciascuno rappresentante un giovane meritevole della comunità, laureatosi durante il lockdown della scorsa primavera.

Lo scorso settembre l’Amministrazione comunale aderì ad un'iniziativa, promossa dalla Regione Puglia e dall'ANCI, denominata “Smart Graduation Day” diretta all’assegnazione di un premio simbolico agli studenti pugliesi laureatisi in modalità telematica durante i mesi di chiusura delle università a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il Comune di Castellana Grotte, per il tramite dell'Assessorato alle Politiche giovanili e Pubblica istruzione, organizzò il 12 settembre 2020 un momento celebrativo per quei laureandi che avevano rinunciato alla cerimonia di proclamazione. In quell’occasione ai laureati castellanesi fu simbolicamente donato un albero di quercia con targhetta personalizzata che quest’oggi è stato piantumato nei giardini adiacenti alla villa Tacconi.

“L’augurio è che i nostri laureati, al pari di questi alberi, possano crescere ed irrobustirsi, divenendo brillanti professionisti, contribuendo ciascuno nel proprio ambito lavorativo al progresso del pianeta terra, pur mantenendo salde le radici con il luogo di origine” conclude il Sindaco Francesco De Ruvo.

“Un gesto simbolico in cui riponiamo speranza di rinascita e di buon auspicio per la nostra Terra, sia in termini strettamente naturalistici, ma anche in termini di crescita culturale, economica e sociale” commenta l’Assessore alla Pubblica istruzione e Politiche giovanili Maurizio Tommaso Pace.