A SETTEMBRE.... A TERLIZZI, diamo PIAZZA AI BURATTINI

FESTIVAL DI TEATRO DI BURATTINI E DI FIGURA in città da tutt'Italia arrivano i burattinai e le burattinaie

tre giornate 8-13-20 in tre piazze differenti della città

Piazza Impastato-Villette di Via Aldo Moro- Piazza PIO XII per divertire i piccoli amici con professionisti nell'arte di figura

L'iniziativa rientra tra le attività finanziate dal Comune di Terlizzi - Assessorato alla Cultura per l'Estate Terlizzese, ed è organizzata da noi di BimBumBam, con la consulenza artista del maestro burattinaio Enrico Francone.

Per maggio informazioni

https://piazzaaiburattini.blogspot.com