Piazza d'arte a Conversano

L’Associazione culturale Mentipensanti partecipa all’estate conversanese con l’evento “Piazza d’Arte”, nelle date del 2-3 luglio 2022; i luoghi individuati sono stati Piazza Cesare Battisti e Via Cosimo Conte.

La nostra Città vanta un patrimonio storico-artistico e paesaggistico-naturalistico non indifferente: il nostro centro storico è composto da innumerevoli vicoli con scorci suggestivi, da luoghi-simbolo, come Piazza della Conciliazione, attraversati dalla storia e da antiche tradizioni, i laghi e la Gravina di Monsignore sono i luoghi del benessere personale e dello svago per persone di ogni età.

In questo contesto svolgono un ruolo fondamentale le piazze, dove prende forma la vita partecipata dei cittadini. Abbiamo scelto simbolicamente Piazza Cesare Battisti perché per decenni ha rappresentato il luogo dell’incontro, della chiacchiera con gli amici, degli acquisti, dello svago: la piazza del popolo conversanese. Ancora oggi la piazza è molto vissuta: è qui che si tiene il mercato della frutta, è qui che giovanissimi ed anziani si ritrovano per svago o riposo, nel periodo estivo, al tardo pomeriggio.

"Il nostro evento, in continuità con il precedente evento “Lago d’Arte”, si propone di ravvivare la piazza con attività ludiche per i più piccoli, intrattenimento per ragazzi e adulti e il coinvolgimento di artisti locali (e non) nel solco di rendere Piazza Battisti una vera e propria “palestra d’arte”".

Qui di seguito il programma dell’evento:

Sabato 2 luglio

Ore 21.15 "La Pizzica" con Veronica Calati, Massimiliano De Marco e Giuseppe Anglano.

Ore 23.00 Dj set Paky CACCIAPAGLIA

Domenica 3 luglio

Ore 19.00 Evento per Bambini in collaborazione con skribi

Ore 21.15 KonverBand in concerto



Nei gironi 2 e 3 luglio Mercatini d'artigianato e mostra fotografica a cura di Mimmo Donghia