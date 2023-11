A Gravina l’iniziativa “Piazze Coolturali”

Si chiama “Piazze Coolturali”, l’iniziativa promossa dalle associazioni Admo, Ail, Fratres, Il Tao del teatro, Masci, Plastic Free, PuntoGG e dal Consigliere Comunale Carlo Loiudice

Quattro domeniche mattine d'autunno per dare una nuova, originale e fresca ("cool") veste a quattro piazze della città (Piazza della Repubblica, Piazza Armando Diaz, Piazza Immacolata e Piazza San Domenico) che, per alcune ore, saranno il punto d'incontro tra cittadini intenti ad alleggerire le proprie librerie domestiche e lettori amanti del vintage alla ricerca di chicche introvabili.

Chiunque potrà esporre ed esibire i propri libri di seconda mano a beneficio dei passanti.

Sarà occasione per "prestare, scambiare e donare cultura", per indurre la cittadinanza a provare curiosità in "fugaci e brevi letture sul posto", magari lasciandosi affascinare dalla copertina vintage o dalla prefazione accattivante di un romanzo, dando vita ad incontri inaspettati tra lettori appassionati in un clima disteso, conviviale e rasserenante, allietato da momenti di arte letteraria, musicale e pittorica.

Una sorta di biblioteca all'aperto, ad ingresso gratuito e consultazione libera.

Al termine dell'evento, tutti i libri rimasti saranno recuperati dai proprietari.

L'iniziativa è volta ad animare le piazze, per cui qualsiasi lettura pubblica o esibizione artistica è ben accetta, previa comunicazione agli organizzatori.

Si parte da Piazza della Repubblica domenica 5 novembre, a seguire Piazza Armando Diaz il 12 novembre, Piazza Immacolata il 19 novembre in e si conclude in Piazza San Domenico il 3 dicembre.

L’attività, che ha ricevuto il gratuito patrocinio del Comune di Gravina, si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 13:00.