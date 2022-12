A Castellana Grotte con 'Piazze d'Inverno, eventi e iniziative, tra luci e tradizioni, fede e devozione, addobbi e spettacolo

Prezzo non disponibile

Dal 7 dicembre 2022 al 23 gennaio 2023 Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana promuovono Piazze d’Inverno.

Le festività e il clima natalizio nel centro cittadino, gli eventi e il Presepe Vivente all'interno delle Grotte di Castellana, l’attesa per l’arrivo del nuovo anno, il ritorno della Notte delle Fanove e l’anniversario della scoperta delle grotte: 50 giorni di eventi e iniziative, tra luci e tradizioni, fede e devozione, addobbi e spettacolo. Nelle principali piazze della città e nella Grave del complesso carsico.

L’inaugurazione è prevista per il 7 dicembre alle ore 18:00 in largo Porta Grande con lo spettacolo Fontane Danzanti, show musicale di luci e acqua, un caleidoscopio di luci e colori, riflessi e suggestioni, tra lapilli e getti d’acqua che danzeranno a tempo di musica. Lo spettacolo gratuito sarà replicato anche l'8 e il 9 dicembre alla stessa ora. Fra gli altri appuntamenti della prima settimana del programma natalizio, due live si alterneranno nella centralissima piazza Garibaldi: Colfischiosenza (sabato 10 dicembre alle ore 21:00) e Beppe Delre in “Christmastime” (domenica 11 dicembre alle ore 21:00).

Sarà inaugurato, invece, giovedì 8 dicembre il Presepe artistico nel chiostro comunale, realizzato dalla Grotte di Castellana srl e Comune di Castellana Grotte con il supporto dell’associazione culturale 1171.

A breve il programma ufficiale del cartellone di appuntamenti di dicembre e gennaio.