L’artista argentino Hermann Mejer a Rutigliano per la performance ''Picciafuoco''

Sarà costruito in Piazza XX Settembre, a partire dalle ore 18 di Venerdì 18 Settembre, un forno in grado di raggiungere gli 800 gradi e di cuocere in 48 ore un manufatto di argilla.

Il forno sarà realizzato utilizzando oltre 800 bottiglie riciclate, argilla di Rutigliano, sabbia di fiume e mattoni refrattari.

L’iniziativa, promossa da Galloforie e dal Laboratorio Urbano Paese, è vincitore del bando comunale «Finestre urbane».

La modellazione del forno sarà curata dagli artisti dell’associazione «Contaminazioni d’Arte» e dagli artigiani rutiglianesi della terracotta, con la guida di Hermann Mejer, l’artista argentino autore della statua dedicata a Domenico Modugno di Polignano a Mare.

Venerdì 18 Settembre, alle ore 18.30, dopo la fase di preparazione del forno, sarà possibile per tutti, gratuitamente e senza limiti di età, prendere parte ai laboratori di lavorazione dell’argilla.

Sabato 18 Settembre, alle ore 18 ci sarà l’accensione pubblica del forno; a seguire, letture per bambini a cura dell’associazione Puntoeacapo e dalle ore 20.30 fino a notte fonda, reading spontaneo di veglia alla cottura di manufatti: la partecipazione sarà libera e il microfono sarà a disposizione di chiunque abbia voglia di raccontare storie, leggere, cantare.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è realizzata con «Macrohabitat», «Puntoeacapo», «Contaminazioni d’Arte» e «Via Crucis Vivente Rutigliano».

Info: tel. 347.4062757.