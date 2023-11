Alla Casa delle Culture di Bari la Permanenza Artistica di Nunzia Picciallo

La decima edizione del Network Internazionale Danza Puglia, dopo il primo weekend di formazione dedicato ad allievi e insegnanti con Ezio Schiavulli, Alain El Sakhawi e Kenan Dinkelmann, promuove la Permanenza Artistica di Nunzia Picciallo negli spazi della Casa delle Culture di Bari dove l’artista è in residenza da lunedì 30 ottobre fino a domenica 5 novembre.

Domani, giovedì 2 novembre, alle ore 18:00, alla Casa delle Culture, è prevista l’apertura al pubblico (ingresso gratuito, prenotazione a +39 351 674 9330, asso.riesco@gmail.com) in cui la danzatrice e performer mostrerà uno step della sua creazione. Nunzia Picciallo è un'artista multidisciplinare nata in Italia, le sue creazioni spaziano dalla danza, performance, arti visive e pittura astratta; è creatrice, performer e insegnante certificata di Gaga. Riceve il 3° premio performance all'International Solo Tanz-Theatre 2023, l’Incentivo alla scrittura coreografica presso Cortoindanza 2023, ed è la vincitrice del Circle Contemporary Dance Contest 2021.

La Permanenza Artistica, sezione dedicata alle residenze di creazione, giunge alla sua sesta edizione e incrementa il numero di artisti ospiti; sono infatti sei i danzatori coinvolti in differenti location in tre momenti diversi dell’anno. Oltre alla residenza di Nunzia Picciallo alla Casa delle Culture di Bari, dal 25 al 31 marzo Michele Scappa, Barbara Carulli, Sara Capanna saranno a lavoro all’ExFadda di San Vito dei Normanni mentre Sara Mitola e Giuseppe Sorressa saranno in Puglia per uno step di creazione in data e luogo da definire.

La decima edizione del Network Internazionale Danza Puglia si intitola Tessere Trame, per festeggiare la danza intesa come connettore tra mondi e realtà differenti, in dieci anni di attività il progetto di formazione e sensibilizzazione dedicato all’arte coreutica ideato e diretto dal danzatore e coreografo Ezio Schiavulli, ha intrecciato relazioni come fili di trame che si allargano e restringono da nord a sud, da una parte all'altra del mondo.

Il progetto è curato dall’Associazione Ri.E.S.CO., in questa speciale edizione 2023.24 rinnova l’offerta formativa dedicata a insegnanti e allievi della danza pugliesi ampliando i progetti pedagogici e mantenendo, allo stesso tempo, la volontà di offrire una visione altamente professionale a chi aderisce ai percorsi. Insegnanti e allievi hanno l’opportunità di formarsi con coreografi professionisti provenienti da tutto il mondo, sensibili all’evoluzione e alla crescita artistica.

Il progetto vanta per il triennio 2022-2024 il riconoscimento del Ministero della Cultura nella sezione Danza in “formazione e rinnovo generazionale”, del Ministero dei Beni Culturali francese, dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura a Strasburgo per i diversi progetti di scambi culturali e si arricchisce del sostegno di Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese e di partenariati locali costituiti nel tempo con la Regione Puglia, Comune di Bari e Casa delle Culture di Bari.

Tutte le informazioni relative all’edizione 2023-24 del NetworkIDP sono disponibili sul sito www.networkdanzapuglia.it.