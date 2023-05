“Camminare sottovoce con le vigne negli occhi.

E la collina trova sempre un modo per accarezzarti.”



Chissà se l’aforista Caramagna, scrivendo questi versi, sia stato ispirato dal paesaggio di MASSERIA TORRELUNGA.

Noi sicuramente lo siamo stati e siamo lieti di annunciarvi il prossimo appuntamento di PICNIC IN VIGNA!

Cos’altro dobbiamo fare per convincerti? Ti sveliamo ciò che troverai il 28 Maggio a Masseria Torrelunga:



una vasta vigna per stendere il tuo telo e rilassarti

il dj set di Renzo Rubino, Nothing Less e il set di Michele Costante

i vini di Masseria Torrelunga e le birre di Croquis e Birreria OI

Cibum e il suo fornello

il caffè “post prandiale” di Torrefazione Victoria



start ore 11:00

Biglietto ingresso: €3



Opzioni parcheggio:

Parcheggio con prenotazione (max 40 posti auto) al link: €2 —> al pagamento in loco, mostra la tua mail di conferma prenotazione

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-picnic-in-vigna-una-domenica-in-campagna-638177023657



Parcheggio senza prenotazione: €4 —> pagamento in loco



Qui trovate le indicazioni per raggiungere Masseria Torrelunga: https://maps.app.goo.gl/qKr7ggjLKncXZLm46?g_st=ic