“La rassegna che mancava! – la doppia rassegna di musica (per adulti) e teatro (per bimbi) a Bitonto

Se a qualcuno è capitato di immaginare un sabato sera in cui godersi un concerto di buona musica live mentre i propri bimbi assistono ad un spettacolo teatrale, la soluzione che trasformerà questo desiderio in realtà sta per arrivare. “La rassegna che mancava – doppia rassegna di MUSICA (per adulti) e TEATRO (per bambini)” è l’iniziativa lanciata da Asteria Space e il circolo culturale Resilienza a Bitonto e che partirà sabato 27 novembre.

La realtà impegnata nella promozione di talenti pugliesi vincitrice del bando PIN della Regione Puglia consolida così la sua collaborazione con il circolo Arci che da 7 anni promuove l'arte con programmazioni che spaziano dalla musica al cinema, dal teatro all'arte figurativa, con una copertura di minimo 2 incontri a settimana. L’idea di una doppia rassegna nasce dalla voglia di permettere anche ad un’intera famiglia di trascorrere, in uno stesso spazio, una serata all’insegna dell’arte offrendo sia una programmazione per i più grandi che una per i più piccini. Il primo appuntamento è previsto il prossimo sabato a partire dalle 21.15 con ingresso del pubblico alle 21.00 presso la sede di Resilienza (Bitonto - viale Giovanni XXIII 201/203).

Ogni ultimo sabato del mese, dunque, saranno previsti, in contemporanea, un concerto di musica live all’interno del Circolo Resilienza ed uno spettacolo di teatro per infanzia in una sala adiacente al circolo, allestita per il pubblico dei più piccoli. I concerti spazieranno dal cantautorato al rock, passando per il jazz fino alla world music, offrendo al pubblico un calendario variegato di appuntamenti con musica rigorosamente LIVE ed INEDITA composta dagli artisti selezionati e rappresentati da Asteria Space. E mentre lo storico palco del Resilienza ospiterà musicisti da tutta la Puglia, i bimbi trascorreranno serate all’insegna del teatro fra narrazioni con il teatrino kamishibai e spettacoli in prosa adatti ad ogni fascia d’età. Al termine di ogni messa in scena, inoltre, gli attori coinvolgeranno il pubblico di bambini in un piccolo laboratorio.

Due rassegne in una serata. Quella del 27 novembre prevede il concerto Pier Dragone Live in “Sarò Franco” e altri inediti e lo spettacolo per bimbi “Narrabot 2.0, wi-fi edition” con Giacomo Dimase. Concerti e spettacoli per infanzia inizieranno nello stesso momento ed entrambi avranno la durata di un’ora in modo da regalare contemporaneamente due eventi artistici, uno per adulti ed uno per bambini.

Pier Dragone proporrà un concerto in solo durante il quale il cantautore, con 'in braccio una chitarra e in bocca una canzone', citando uno dei suoi stessi testi, guiderà il pubblico fra gli inediti contenuti in tutti i suoi dischi a partire dall’ultimo pubblicato, intitolato “Sarò Franco”. Lo spettacolo per bambini “Narrabot 2.0, wi-fi edition” porta sulla scena un narratore, una valigia, una storia. Sembrerebbero i giusti presupposti per una normale narrazione. Ma…se il narratore in realtà fosse un dispositivo di ultima generazione? Comodamente a distanza, ma dal vivo, i piccoli “uditecnici” si divertiranno a cambiare le vocali sbagliate, alzare o abbassare volume, aumentare o diminuire la velocità…Il tutto con l’ingrediente fondamentale: tante risate. “Narrabot 2.0, wi-fi edition” cattura l’attenzione dei piccoli spettatori con odierni riferimenti pur rimanendo ancorato alle tradizioni fiabesche.

Gli spettacoli della rassegna di musica prevedono un contributo di 15,00 euro a persona (include concerto più UNA consumazione obbligatoria); gli appuntamenti della rassegna di teatro bimbi hanno prevedono un contributo di 10,00 euro (include spettacolo + laboratorio). Sarà possibile assistere allo spettacolo previa esibizione del Green Pass secondo le normative vigenti anti-COVID. E’ fortemente consigliata la prenotazione chiamando al numero 3773872180 o via mail scrivendo a info@asteriaspace.it

Il PROGRAMMA

“ La rassegna che mancava!”

Doppia rassegna di MUSICA (per adulti) e TEATRO (per bambini)

2021-2022

Circolo Resilienza Bitonto

Ore 21.15

(ogni ultimo sabato del mese)

27 novembre

Pier Dragone Live in "Sarò Franco" e altri inediti (chitarra e voce) - CONCERTO

Giacomo Dimase in “Narrabot 2.0, wi-fi edition” – TEATRO BIMBI

18 dicembre

Matteo Palermo Live in trio in "A Coffee with Noetzsche" - CONCERTO

MARLUNA TEATRO (M. Elena Germinario) in “Storia di un gatto e di un topo che diventò suo amico” (dal romanzo di L. Sepulveda) – TEATRO BIMBI

29 gennaio

Homemade Duo Live in "Our Time" - (A. Simone, piano - G . Pinto, tromba) CONCERTO jazz

INANNA TEATRO (Lidia Pentassuglia) in "Capatost" da Le Cartastorie (liberamente ispirato a una storia vera) - TEATRO BIMBI

26 febbraio

Pietro Verna Live in "Carne e Poesia" e altri inediti (chitarra e voce) - CONCERTO

MARLUNA TEATRO (M. Elena Germinario) in “La mia città giardino” – TEATRO BIMBI

26 marzo