Pier Dragone live in trio presso il Largo Teatro di Bitonto per la chiusura di Not(t)e di Musica Estate 2021

Si concluderà domenica 3 ottobre “Not(t)e di Musica Estate 2021” con gli ultimi concerti che animeranno le principali piazze del centro storico della città di Bitonto. Fra gli artisti che chiuderanno la rassegna musicale, Pier Dragone, proposto da Asteria Space, realtà impegnata nella promozione di talenti pugliesi.

Ad accogliere la musica dal cantautore sarà lo spazio antistante il Teatro Traetta (Largo Teatro) la cui facciata farà da sfondo ad un concerto in trio a partire dalle ore 21.30. La voce e la chitarra di Pier Dragone, saranno infatti accompagnate per l’occasione da Marcello Zinni (basso e piano) e Alessandro Borelli (batteria).

Il concerto, ad ingresso libero, sarà occasione per riproporre brani tratti dai precedenti dischi di Pier Dragone, "Dalla parte sbagliata" e da "Fame di vento", e presentare gli inediti contenuti nell’ultimo album pubblicato dall’artista, intitolato "Sarò Franco". Radici culturali che affondano nel cantautorato degli anni Settanta e Ottanta dialogano con una personalità artistica modellata intorno al cantautorato del primo ventennio del Duemila. In questo nuovo album, le due matrici trovano una sintesi e si mescolano a qualche nuova ricerca personale di Pier Dragone.

Pier Dragone è un cantautore italiano, cresciuto in provincia di Bari, dove vive tuttora. Nella sua carriera, fino ad oggi, ha avuto il privilegio di collaborare con grandi autori ed interpreti. Fra i tanti: G. Schiavone e L. Savino (Faraualla), L. Basso (Fabularasa), Radiobunker, S. Brancale, A. Lamberti Bocconi (autrice per Fossati, Mannoia, Vanoni, ecc.) e altri. Pier Dragone ha ideato e promosso progetti monografici di reinterpretazione di grandi cantautori e progetti di Musica-Teatro, che tutt’ora porta sui palchi, nelle piazze e nei club di tutta Italia. Numerosi i premi e riconoscimenti di cui è stato insignito: vincitore del "Locus Talent 2012", vincitore dell'"Onda Pazza Festival 2013", quarto classificato al "Festival Music Week", quarto classificato al "I Think Music Contest", quinto classificato al "Biella Festival 2014".