Pierdavide Carone in concerto al Teatro Barium

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

In data 27 Gennaio 2022 (giovedì) ore 21:00 sul palco del Teatro Barium in scena la prima tappa del grande tour 2022 del cantautore Pierdavide Carone.

Pierdavide Carone (Roma, 30 giugno 1988) è un cantautore italiano, giunto al successo nel 2010 in seguito alla partecipazione alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, nella quale si è classificato terzo vincendo il premio della critica. Grande talento compositivo, si fa notare durante la nona edizione di Amici, dove si esibisce con diversi suoi brani, come “La ballata dell’ospedale”; viene designato anche come autore del libro legato alla trasmissione “I sogni fanno rima”.

A febbraio 2010 gli fu chiesto di scrivere, quando era ancora un concorrente del talent show, un testo per Sanremo: “Per tutte le volte che”, brano che fu cantato da Valerio Scanu e gli valse la vittoria del Festival. A metà marzo esce anche il suo primo Ep, UNA CANZONE POP. Ad ottobre 2010 viene lanciato il nuovo singolo “La prima volta”. Il 15 gennaio 2012 viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove sarà in gara nei Big con "Nanì", accompagnato da Lucio Dalla.

Casa è il quarto album in studio del cantautore Carone pubblicato il 28 maggio 2021 dalla Artist First, ed è dedicato al padre Angelo, scomparso nel novembre 2020 per un adenocarcinoma polmonare. L’album è prodotto da Marco Barusso e dallo stesso Pierdavide, ad eccezione di tre brani prodotti da Federico Nardelli e Giordano Colombo, produttore tra l’altro di Musica leggerissima di Colapesce Dimartino.

Per i biglietti online è possibile cliccare su questo link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pierdavide-carone-casa-tour-2022-235355674157

Per il programma completo è possibile cliccare su questo link. https://www.mtbproduzioni.com/teatrobarium

Location : TEATRO BARIUM – Via Pietro Colletta n.6 - BARI

Ore 20:30 apertura porte

Ore 21:00 Sipario

Info e prenotazioni : 080 561 72 64