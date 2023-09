Al Forma il pianista Pierluigi Camicia e il quartetto d'archi Molly & Friends per una serata di musica da camera senza età

È una partenza classica, nel senso di musica classica, quella che propone venerdì 29 settembre (ore 20.45), al Teatro Forma di Bari, l’associazione Nel Gioco del Jazz presieduta da Donato Romito. L’avvio della stagione «Starting Again» diretta da Pietro Laera è affidato al progetto Ageless Music, incontro intergenerazionale tra il quartetto d’archi Molly & Friends e il pianista Pierluigi Camicia, concertista dalla carriera internazionale che rappresenta una delle eccellenze della Puglia musicale nel mondo. L’ensemble, capitanato dalla diciottenne Maria Serena Salvemini (primo violino), comprende musicisti di grande esperienza e qualità artistica come Cecilia Zonno (secondo violino), Daniela Carabellese (viola) e Vito Paternoster (violoncello). In apertura di concerto si ascolterà il Quintetto op. 44 per pianoforte e archi di Robert Schumann, pagina di alto livello artistico e grande espressività nella quale l’autore tiene insieme il rigore stilistico del quartetto d’archi affermatosi con Haydn, Mozart e Beethoven e la libertà d’espressione del pianismo romantico. Seguirà, con un gancio tematico, l’esecuzione del Quartetto K 421, il secondo dei sei quartetti d’archi che Wolfgang Amadeus Mozart dedicò al maestro Haydn facendo trasparire, dentro un clima minutamente inquietante, una leggerezza e malizia che fanno pensare alla produzione teatrale del compositore salisburghese.

Dunque, Camicia sarà impegnato nella prima parte del concerto, che sintetizza esperienze artistiche di musicisti di differenti generazioni, in una serata di musica senza età. Classe 1952, nato a Castellana Grotte, Camicia ha tenuto oltre mille recital tra Europa e Stati Uniti e in carriera vanta esibizioni di grande rilievo alla Scala a Milano, alla Carnegie Hall di New York, all’Oriental Art Center di Shanghai e molti altri teatri e sale da concerto di prestigio. Tra l’altro, è uno dei didatti più richiesti sulla scena internazionale e tiene masterclass di pianoforte e musica da camera per diverse università americane, nelle Hochschule tedesche e, ancora, in Francia, Croazia, Polonia e molti conservatori italiani.

Info e prenotazioni 338.9031130 – 351.2101227 - nelgiocodeljazz@outlook.it. Prevendite online su Liveticket e vendita al botteghino del Teatro Forma a partire dalle ore 16 del giorno dell'evento.