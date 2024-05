A SPAZIOleARTI la musica è emozione SABATO 18 MAGGIO - h. 21,00 PIERO DOTTI SINGS SINATRA “OL’ BLUE EYES”

Piero Dotti, voce

Guido Di Leone, chitarra - arrangiamenti

Vitantonio Gasparro , vibrafono

Giampaolo Laurentaci, contrabbasso

Antonio Ninni, batteria



Nuovo appuntamento della Stagione "Jazz & Co. in the Theatre " con un appassionante tributo a FRANK SINATRA del formidabile quintetto di PIERO DOTTI che presenterà il nuovo lavoro discografico " OL' BLUE EYES" prodotto da Azzurra Music.

Il live propone arrangiamenti originali, scritti da Guido Di Leone per una formazione insolita mai utilizzata da " the Voice", in cui chitarra e vibrafono disegnano linee di contrappunto sottolineando la classe di una voce estremamente raffinata.

Un emozionante viaggio musicale guidato dalla avvolgente voce di Piero Dotti tra brani indimenticabili tratti dalla imponente discografia del grande Frank.



Si accede con prenotazione al 340.8643487