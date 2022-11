A SPAZIOleARTI primo live della nuova stagione di musica PIERO DOTTI Trio "ALMA LATINA" Piero Dotti, voce e percussioni Paolo Luiso, piano Humberto Potaje, percussioni _________________________ Torna ad illuminarsi il palco del Jazz Club molfettese con l’avvio della nuova stagione “JAZZ & CO. IN THE THEATRE” con la rinnovata direzione artistica del noto chitarrista Guido Di Leone. Una rassegna che spazierà tra diversi generi musicali, dal jazz alle sue contaminazioni, con il coinvolgimento di rinomati musicisti apprezzati sulla scena nazionale e non solo. A dare il via alla nuova stagione sarà il TRIO di PIERO DOTTI, cantante poliedrico dalla voce duttile e sensuale che accompagnato al piano da Paolo Luiso e dalle percussioni di Humberto Potaje, condurrà il pubblico in un lungo ed appassionante viaggio nella tradizione musicale cubana con le sue varie contaminazioni che coprono tutti i generi musicali famosi, dai suoni tradizionali della bossa nova al pop latino, dal jazz ai sound europei arricchiti dai canoni ritmici africani. Un concerto che si preannuncia emozionante e molto coinvolgente. Si accede con prenotazione al 340.8643487 Info SPAZIOleARTI - Molfetta - www.spaziolearti.it