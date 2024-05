“Omaggio a… Lucio Dalla e Sergio Caputo” a Triggiano

Sabato 11 maggio, alle 21, a Palazzo Rubino di Triggiano (Ba), l’associazione Al Nour, diretta da Angela Cataldo, proporrà lo spettacolo musicale “Omaggio a… Lucio Dalla e Sergio Caputo”, un tributo ai due noti artisti, proposto da Piero Rinaldi.

Scomparso nel 2012, Lucio Dalla è considerato uno dei maggiori cantautori italiani, che in carriera si è addentrato in diversi generi musicali, dal jazz al beat e al pop, diventando negli anni uno dei più influenti e innovativi artisti musicali del Novecento italiano. Conosciuto anche all’estero, alcune sue canzoni sono state tradotte e portate al successo in numerose lingue, tra cui “Caruso”, che ha venduto oltre 38 milioni di copie. Anche Sergio Caputo, che ad agosto si esibirà nella provincia di Bari, è ritenuto uno dei massimi esponenti del cantautorato italiano e tra i migliori musicisti della scena jazz, noto soprattutto per il suo stile eclettico che fonde numerosi generi, dallo swing al blues, con testi innovativi e perfettamente incastonati tra le note. Tra i suoi brani di successo vi sono “Il Garibaldi innamorato”, “Un sabato italiano” e “Bimba se sapessi”.

Ad accompagnare Rinaldi sul palco saranno Leonardo Torres al piano e Gianni Binetti al sax, che proporranno una scaletta ricca e variegata, con oltre venti canzoni che ripercorreranno la vita e la carriera dei due cantautori, da “Merci bocu” a “Balla balla ballerino”, da “Metamorfosi” a “Se io fossi un angelo”, da “Anna e Marco” a “L’astronave che arriva”, senza dimenticare brani classici e indimenticabili come “Bimba se sapessi”, “Disperato erotico stomp” e “Piazza Grande”.

Palazzo Rubino – Piazza Cavour, 9 – Triggiano (Ba)

Infoline: 3711929045

Inizio spettacoli: 21:00