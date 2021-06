Concerto di Pietro Verna in quintetto presso la Masseria Don Cataldo - Fascina di Adelfia

All’interno di una suggestiva cornice come la Masseria Don Cataldo - Fascina di Adelfia, domenica 4 luglio, Pietro Verna presenterà ufficialmente al pubblico il suo nuovo disco dal titolo “Carne e poesia”. Terzo progetto discografico del noto cantautore pugliese che ha visto la collaborazione di numerosi musicisti. Fra gli altri, Leo Torres (piano), Francesco Galizia (fisarmonica e sax), Alessio Campanozzi (basso e contrabbasso) che accompagneranno la voce e la chitarra di Pietro Verna il 4 luglio, insieme, per questa occasione, a Michele Ciavarella (percussioni).

Un concerto dal vivo in quintetto, con inizio previsto alle 21.00, ad ingresso libero su prenotazione, che ha già registrato quasi sold out. Un ritorno sulla scena in grande stile per il cantautore, dopo le prime presentazioni in anteprima, da solista o in duetto, del nuovo disco.

“Carne e poesia” è stato prodotto da Digressione Music, registrato, mixato e masterizzato da Giovanni Chiapparino negli studi di Digressione Music a Molfetta tra luglio e settembre 2020. Contiene ben undici inediti, tra cui anche l’ultimo singolo “Dalle porte del futuro”, di cui Pietro Verna ha scritto sia testi che musiche. Unica eccezione per il brano “La geografia dei dettagli” la cui musica porta la firma di Domenico Lopez. Gli arrangiamenti dell’intero album sono stati curati invece da Giovanni Chiapparino.

“Carne e poesia” accarezza le dicotomie, le contraddizioni e gli ossimori, dando risalto alle sfumature e ai dettagli, con la cura di un artigiano e con la precisione di un lanciatore di coltelli. Un disco che fa luce sugli inciampi, sulle paure, sulle debolezze e sulle fragilità dell’essere umano, valorizzandoli di senso e poesia. Storie di vita realmente vissuta, racconti di uomini ai margini della società, ma pur sempre abitati da una tenacia ed una speranza inequivocabili, emozioni che rivelano la sacralità delle piccole e semplici conquiste quotidiane.

E’ possibile effettuare la prenotazione per assistere al concerto del 4 luglio scrivendo all’indirizzo e-mail carnepoesia@gmail.com