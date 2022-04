In Pinacoteca la presentazione del libro della travel blogger e influencer Manuela Vitulli “Viaggio sentimentale in Puglia”

Prezzo non disponibile

Non è una guida turistica e neppure un romanzo, ma il racconto della “sua” Puglia tra passato, presente e futuro: una raccolta di storie di valore, di racconti, itinerari e ricordi personali.

Nasce con questo spirito il “Viaggio sentimentale in Puglia” (edito da De Agostini), il secondo libro della nota travel blogger pugliese Manuela Vitulli che sarà presentato, in anteprima nazionale, venerdì 29 aprile, alle ore 18.00, nella Pinacoteca metropolitana “C. Giaquinto” (IV° piano Palazzo della Città metropolitana di Bari) alla presenza dell’autrice, dalla consigliera metropolitana delegata alla Cultura, Francesca Pietroforte e dalla giornalista Bianca Chiriatti.

Per gli oltre 140 mila follower che la seguono sul profilo instagram (@manuelavitulli) i racconti di viaggio di Manuela Vitulli non includono solo itinerari e consigli (sempre offerti con trasparenza e sincerità), ma anche le storie e le persone che abitano quei luoghi. Insomma, tutto quello che arricchisce un’esperienza e che innesca la miccia di un viaggio interiore. Il punto di partenza e di costante ritorno è la sua adorata Puglia, di cui ama raccontare le perle nascoste e le realtà di successo, in particolare quelle nate dalle iniziative dei giovani.

Nel suo libro, Manuela Vitulli raccoglie il meglio che la sua regione, dal Gargano al Salento, ha da offrire in tutti i campi: ripercorre storie d'ispirazione, tradizioni che si mescolano all'innovazione, una cucina eccezionale, esperienze e i suggerimenti d con alcune “chicche” da non perdere. Ci sono i due volti della Puglia: quello turistico, che descrive le destinazioni blasonate e quelle meno conosociute, e quello legato ai giovani, alle aziende, a chi vive il territorio e se ne prende cura. A fare da cornice aneddoti dell’infanzia della travel blogger, le sue esperienze vissute nei luoghi visitati, i suoi sentimenti.

Manuela Vitulli, classe 1991, mezza barese e mezza salentina, è travel blogger, storyteller e digital content creator. Ha fatto dell’amore per i viaggi la sua professione, condividendo le sue esplorazioni in giro per il mondo con i follower dei suoi profili social e l’affezionato pubblico del suo blog.

Ama viaggiare, dunque, ma con un biglietto di andata e ritorno, perché per lei la Puglia è linfa vitale.