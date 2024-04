Spettacolo musicale con i Pink Floyd Immersion al Teatro AncheCinema di Bari

I Pink Floyd Immersion live al Teatro AncheCinema di Bari per concludere le celebrazioni del 50mo Anniversario di THE DARK SIDE OF THE MOON (1973/2023), il capolavoro della mitica band inglese.

Musica, proiezioni su schermo circolare, il mitico maiale gonfiabile e molto altro.

Oltre a THE DARK SIDE OF THE MOON versione live WEMBLEY 1974 la seconda parte dello show sarà dedicata alla discografia floydiana dal 1970 al 1979.

Ladies & Gentleman WELCOME TO THE MACHINE!

I PINK FLOYD IMMERSION sono :

- ANDREA CODISPOTI (voce&chitarra)

- GIULIO CLERI (voce & basso)

- GIANLUCA CATALANI (batteria)

- MARCO NOVIELLI ( Voce & tastiere)

Completano la formazione:

- Alex Mastrangelo (chitarre)

- Elena Cherubini, Giorgia Corsi, Claudia Travaglioni (cori)

- Tonino Ciotti (sax e chitarre)

INFO EVENTO:

Teatro AncheCinema, Corso Italia 112 BARI

????????? qui: bit.ly/PINKFLOYDI

biglietti disponibili anche al botteghino del Teatro AncheCinema.

???? ???/???????? 329 64 99 552

????????? a pagamento aperti H24 MetroPark Corso Italia 138 (a 200 metri dall'ingresso del teatro) + GestiPark Battisti ( a 400 metri dall’ingresso del teatro)

https://pinkfloydimmersion.com/