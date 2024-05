Terza edizione del “Pink Talk”, dialogo a più voci per parlare di donne e organizzare un contest fra start up al femminile

Prezzo non disponibile

Torna a Bari la terza edizione del “Pink Talk” dei Giovani Imprenditori promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria Bari BAT con la collaborazione di Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Svicom, BIP Italy, Sidea e Auriga. Una giornata speciale di incontri e dibattiti sulle donne e con le donne, che per quest’anno ha l’ambizioso obiettivo di organizzare una competizione fra start up al femminile nel prossimo autunno.

Un evento corale, un confronto a più voci che avrà luogo Mercoledì 22 maggio, a partire dalle ore 16.00 presso la sede di Auriga spa - via Don Luigi Guanella, 17 Bari, durante il quale si parlerà di imprenditoria femminile, inclusione, sostenibilità sociale e genitorialità.

Il panel vedrà la presenza di diversi professionisti che si alterneranno come relatori e che oltre al tema dell’imprenditoria femminile, approfondiranno anche temi sull’Intelligenza Artificiale, sull’inclusione, la sostenibilità sociale e la genitorialità.

Al tavolo dei relatori ci saranno: Francesca Zampano Dirigente della Sezione Promozione del commercio, artigianato e internazionalizzazione delle imprese, Luciana Di Bisceglie Presidente Unioncamere Puglia e Camera di Commercio Bari, Diego Antonacci Ceo SprintX Incubator, Monica del Vecchio Co-founder The Hub S.r.l. Event specialist, Community e Communication; Rossella Di Turi Responsabile Comunicazione Banca Popolare di Puglia e Basilicata; Maria Pia Vigilante Avv.a Presidente APS Giraffa; Elio Palumbieri Avv.o e founding partner Safe Green S.r.l., Gabriella Attimonelli Psicologa aziendale e psicoterapeuta, Jessica Montatore Hr Manager Sidea Group, Eufemia Lella Data Scientist Sidea Group , Katherina Ufnarovskaia Ceo Lanit-Tercom, Gaia Costantino Presidente Puglia Women Lead, Claudine Rollandin Founder Promama, Fausto Fusco Chief People & Culture Officer BIP Italy, Lara Bardi Key Account Manager Welfare 4 you, Gerardo Monferrato Creative e Open Innovation Director Svicom, Alessia Salmaso Co-founder Side by Side.