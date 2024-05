A Bari Pino Strabioli voce recitante nell'omaggio a Sergio Tofano e al 'Signor Bonaventura'

Martedì 14 maggio, alle 20,30, al Teatro Abeliano di Bari, prosegue la ventinovesima stagione concertistica del Collegium Musicum: in scena un appuntamento prezioso che fonderà teatro e musica, ideato da Rino Marrone, che sul podio dirigerà il Collegium Musicum: la voce narrante del regista teatrale, attore e conduttore televisivo Pino Strabioli racconterà, insieme al Collegium e al coro di voci bianche «Vox Juvenes» di Emanuela Aymone, il teatro di un maestro come Sergio Tofano (1886-1973), con le musiche di scena scritte da due grandi compositori italiani per altrettante commedie teatrali: quelle di Fiorenzo Carpi per «Bonaventura Veterinario per forza» (nella suite di Rino Campanale) e le musiche di Nino Rota per «Bonaventura nell’isola dei pappagalli» (nella suite di Nicola Scardicchio).

Il concerto è uno speciale tributo alla grandezza di Sergio Tofano, a cinquant’anni dalla sua scomparsa. Attore, regista, fumettista, scrittore e drammaturgo di grande raffinatezza, è diventato celebre per la creazione del «Signor Bonaventura», personaggio immaginario dei fumetti ideato nel 1917 e pubblicato dal Corriere dei Piccoli fino al 1978. Il personaggio è entrato col suo proverbiale milione di lire nella cultura italiana del ‘900. Oltre alle riedizioni delle tavole storiche, da parte di editori come Adelphi, sono state realizzate trasposizioni televisive, teatrali e cinematografiche del personaggio.

Bonaventura, tra i personaggi del fumetto d’epoca, è uno dei più longevi e popolari, tanto da potersi inserire di diritto nella storia del costume nazionale con le sue avventure, che cominciano male ma si concludono sempre con l’inattesa e fortunata ricompensa di un milione di lire. Ancora oggi è sorprendentemente noto, testimonianza dell’abilità del suo creatore di realizzare un personaggio «più vero dei veri».