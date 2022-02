Al Teatro Abeliano in scena 'Pinocchio' dalla Compagnia del Sole

Un grande classico rivive al Teatro Abeliano il 20 febbraio alle ore 18 per la rassegna A TEATRO CON MAMMA E PAPA' portato in scena dalla Compagnia del Sole

PINOCCHIO

Le avventure di Pinocchio – Raccontate da lui medesimo



Dal classico di Carlo Collodi con musiche di Fiorenzo Carpi Diretto e interpretato da Flavio Albanese

Collaborazione artistica Marinella Anaclerio

Al pianoforte Roberto Salahaddin Re David

Voce della Fatina Cristina Spina

Musiche di Fiorenzo Carpi

a cura di Giulio Luciani

Disegno luci Mattia Vigo

Scenografia Iole Cilento

Burattino gigante Renzo Antonello

Assistente alla Regia Loris Leoci

Responsabile organizzazione Dario Giliberti

Responsabile comunicazione Marilù Ursi

Responsabile produzione Caterina Wierdis

Fascia d’età 8+ Durata 70min

Flavio Albanese racconta in prima persona la vera storia di Pinocchio sulle note della celebre musica che Fiorenzo Carpi scrisse per il film-TV di Comencini. Tra prosa e filastrocche, racconti, canzoni, arie e recitativi, lo spettacolo ripercorre le principali vicende che hanno portato un semplice “ciocco” di legno a diventare un bambino. I personaggi appaiono e scompaiono sulla scena, a volte impersonati dallo stesso attore, altre volte evocati attraverso la magia e gli espedienti del teatro di Varietà. Ci sono proprio tutti: Geppetto, la Fatina, il Gatto e la Volpe, il Grillo parlante, Mangiafuoco, l’Omino di burro, il Domatore e il Pappagallo. È una storia per grandi e piccini e in particolare per “burattini che vogliono diventare bambini”.

Obiettivi didattici Pinocchio è la storia più famosa del mondo perché insegna ai bambini in modo divertente e allegorico che le sue avventure sono uno specchio per tutti noi grandi e piccini. La ricerca del Paese dei Balocchi e del Campo dei Miracoli trasformerà tutti in asinelli. Pinocchio all’inizio è ingenuo, ma poi crescerà e comprenderà che l’essenza della vita è nei suoi sentimenti più sinceri in quelli per la Fatina e per il babbo Geppetto. Linguaggi I temi affrontati rispondono all’immaginario infantile con immediatezza.

Le tecniche attoriali passano dalla narrazione in terza persona all’interpretazione di personaggi, per cui l’attore si moltiplica sulla scena e lo spettatore “vede” il mondo che il burattino diventato bambino ha affrontato. La musica onnipresente accompagna per mano lo spettatore facendogli cogliere anche emotivamente l’ambiente in cui le avventure si dipanano.

Biglietto 10 euro (ridotto 8 euro) acquistabile al Botteghino e su Vivaticket

Per info: botteghino@teatroabeliano.com - tel. 0805427678

Gli ambienti sono predisposti in sicurezza secondo le norme vigenti, non resta che venire a teatro naturalmente muniti della personale mascherina di protezione e della necessaria certificazione verde rafforzata.