Pinuccio, il famoso inviato di “Striscia la notizia” ospite della Masseria Lama Balice di Bitonto

Giovedì 10 settembre alle ore 19, il famoso inviato di “Striscia la notizia” sarà ospite della Masseria Lama Balice (via Burrone, 14 – Bitonto) per presentare il suo nuovo libro “Annessi e connessi. La vita al tempo dei social”, edito da Mondadori.

Dialogherà con l’autore il presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, Piero Ricci. Previsti anche gli interventi di Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto, e di Simona Saracino, referente della “Libreria Raffaello”, organizzatrice dell’evento.

La serata sarà ad ingresso libero e si svolgerà all’aperto, nel rispetto di tutte le norme anticontagio.

Al termine, su prenotazione, sarà possibile gustare un apericena a base di prodotti tipici locali, in compagnia dell’autore. Costo: 20 euro.

Per info e prenotazioni, contattare i numeri 3668246998 o 0803748742.

“Annessi e connessi” è un esilarante, spietato, illuminante viaggio dietro le quinte del mondo dei social.

“Se inizialmente usavamo Facebook per parlare con amici e conoscenti”, scrive Pinuccio, “adesso ci rivolgiamo a un pubblico, che va coltivato. E questa smania colpisce tutti, anche gente che ha venti follower, compresa la Bottega del Cavatello alla Brasciola”. Ma come siamo arrivati a questo punto? E come funziona davvero il mondo virtuale in cui abbiamo deciso di traslocare le nostre esistenze? Tra hater, baby influencer e politici più attenti alle sponsorizzazioni che ai diritti dei cittadini, l’autore ci trascina, attraverso la sua irresistibile ironia, dietro le quinte della grande commedia condivisa di cui siamo quotidianamente attori e spettatori: la vita al tempo dei social.

Pinuccio, all’anagrafe Alessio Giannone, è nato a Bari nel 1979. Divenuto popolare grazie a un canale YouTube in cui inscenava telefonate immaginarie a politici e a personaggi famosi, oggi è attore e regista, nonché uno dei volti più noti di Striscia la notizia, per cui è autore di servizi che denunciano casi di malasanità, cattiva amministrazione e inquinamento ambientale.