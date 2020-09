Pinuccio presenta il libro “Annessi e Connessi” al Mat di Terlizzi

Dopo il successo della prima edizione del festival Equinozio d’Autore l’associazione culturale “Un Panda sulla Luna” propone un doppio appuntamento con Alessio Giannone, in arte Pinuccio, giornalista satirico televisivo e youtuber molto popolare per le sue ormai mitiche “telefonate” a politici e personaggi della società contemporanea, autore del libro “Annessi e Connessi”, per i tipi di Mondadori. Il primo incontro si terrà domenica 4 Ottobre alle ore 19,00 presso il MAT – Laboratorio Urbano di Terlizzi. A dialogare con l’autore il regista e drammaturgo Carlo Bruni, direttore artistico del Sistema Garibaldi. Il secondo appuntamento è in programma domenica 18 Ottobre alle ore 12,00 negli spazi del Post Factory di Bari, nuovo punto di riferimento per l’innovazione sociale e la creatività giovanile in Via Mauro Amoruso Manzari, 62/7 al quartiere Poggiofranco. In un incontro condotto da Ines Pierucci, Assessora alle Politiche Culturali e Turistiche del Comune di Bari.

“Influencer”, “follower”, “hater”, “selfie”, “stories”, vi dicono niente queste parole? Il linguaggio 2.0 si è trasformato con l’avvento dei social network. Scorrono parallele due vite, una reale e un’altra virtuale. Quanto c’è di vero nelle immagini patinate che condividiamo quotidianamente? Vogliamo davvero condividere un contenuto interessante o è solo vanità? Quali insidie galoppano nel web? Cosa si nasconde dietro un post Facebook o Instagram? Questi sono solo alcuni temi presenti in “Annessi e connessi”. Alessio Giannone, in arte Pinuccio, smaschera ipocrisie e narcisismi in un libro provocatorio, ironico e dissacrante, fuori dai soliti schemi.

Ingresso libero secondo le norme anti-Covid fino ad esaurimento posti con rilevazione della temperatura, distanziamento e mascherina obbligatoria.

Info: 331/1968984