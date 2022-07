Pirati in Terrazza - Evento a tema One Piece!

Per la prima volta a Bari , in località Torre a Mare, arriva lo spettacolo gastronomico a tema One Piece organizzato dal Centro di Cultura e Lingua Giapponese "Momiji" e da Ojisan, cuoco di cucina giapponese specializzato nei piatti degli anime, volto noto tra il fandom anime e manga. Cibo a tema, musica e narrazioni si uniscono per offrire uno spettacolo unico in tutto l'occidente, nel corso del quale si potranno degustare i piatti tratti dalla serie piratesca e rivivere le atmosfere ospiti di una deliziosa terrazza affacciata sul mare. Se sei un appassionato di anime e ami One Piece non perdere l'unico evento in tutto l'occidente che ti permette di assaggiare i piatti preferiti di Rufy e di fare festa sulle note de "il liquore di Binks", che ti verrà offerto durante la festa! Tutti i dettagli all'indirizzo: https://www.centromomiji.net/evento-one-piece/ Dress Code: abiti o accessori in stile piratesco.

