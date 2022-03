'Placenta', spettacolo di danza e arte digitale in scena al Teatro Abeliano

Andrà in scena Domenica 3 Aprile, al Nuovo Teatro Abeliano di Bari, “Placenta”, il nuovo spettacolo di danza e arti digitali diretto dall’artista dei nuovi media Veronica Liuzzi e organizzato dal Centro di Produzione Artistica “LIMPA”. “Placenta” è uno spettacolo che fonde la fisicità dei danzatori e l'immaterialità delle scenografie digitali, simulando un viaggio all’interno di un ambiente organico contaminato. Un dinamico intreccio di danza contemporanea e aerea che mette in luce la tragica convivenza con uno dei materiali più utilizzati al mondo: la plastica. Le scene raccontano di una ricerca scientifica che ha rivelato la presenza di microplastiche all’interno della placenta umana, compromettendo la sacralità propria dell’ambiente materno, generatore della vita. Il palcoscenico diverrà una grande placenta digitale, un involucro nel quale i danzatori oscilleranno sospesi, come dei piccoli feti contaminati ancor prima di vedere la luce. Il Centro di Produzione Artistica “Limpa” è un progetto StartUp Vincitore PIN – Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI e finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. LIMPA, acronimo di “Live Media Performance Art”, è un centro di ricerca e sperimentazione attivo nell’ambito della performance multimediale e dello spettacolo digitale, finalizzato ad interfacciare danza, teatro, arti performative e produzioni artistiche innovative.

Regia: Veronica Liuzzi

Assistente alla regia: Francesco Paolo Cosola

Coreografie: Oriella Nitti, Veronica Liuzzi

Danzatori: Claudia Danza, Oriella Nitti, Veronica Liuzzi, Roberta Zenzola, Mariangela Florio

DOVE: Nuovo Teatro Abeliano, via Padre Massimiliano Kolbe, 3, 70126, Bari BA

QUANDO: Domenica 3 Aprile 2022, ore 19:00 / Ingresso dalle 18:30

BIGLIETTI: Vivaticket https://www.vivaticket.com/it/biglietto/placenta/177731 o presso il botteghino del Nuovo Teatro Abeliano, dal Martedì al Sabato dalle 17:30 alle 19.