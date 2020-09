'Il clima che verrà', laboratori e spettacoli gratuti del Planetario aperti a tutti

Dopo aver registrato il tutto esaurito per gli eventi dal 1 al 4 Settembre, il Planetario di Bari replica le stesse attività invitando adulti e bambini ad aderire alla fase di coinvolgimento del processo partecipativo "Il Clima che Verrà" della Regione Puglia che comprende laboratori e spettacoli DEL TUTTO GRATUITI che si svolgeranno sul prato del Planetario di Bari con queste nuove date :



Lunedì 7 Settembre ore 19:00 laboratorio spettacolo a cura di Alessio Perniola dal titolo "A Testa all’Insù" :

Il nostro fisico eseguirà assieme ad adulti e bambini mirabolanti esperimenti sulla nascita delle nuvole, sullo svilupparsi delle grandi correnti d’aria nell’atmosfera, delle trombe d’aria e dei cicloni.

L’attività ha una durata di un’ora.



Martedì 8 Settembre ore 20.00 spettacolo di teatro scienza per adulti e bambini ( consigliato a partire dai 10 anni) a cura di Gianluigi Belsito della compagnia Il Teatro del Viaggio dal titolo “In Viaggio con Darwin” :

Il famoso scienziato racconta dei suoi viaggi verso mondi sconosciuti, elaborando così la

sua idea di evoluzione.

Lo spettacolo ha una durata di un’ora.



Mercoledì 9 Settembre ore 19.00 laboratorio manipolativo per bambini sui cambiamenti climatici "Un Pianeta da Salvare" a cura di Spicchio Verde durante il quale si apprenderanno i tempi di decomposizione dei rifiuti più comuni e tanto altro ancora in maniera divertente e creativa.

Il laboratorio ha una durata di 45 minuti.



Giovedì 10 Settembre ore 20.00 presentazione a cura di Pierluigi Catizone dal titolo “ Riscopriamo il Cielo Stellato” incentrata sugli effetti dell’inquinamento luminoso sulla volta celeste e a seguire osservazioni astronomiche con i telescopi dei pianeti.

L’attività termina alle ore 21:30





Per prenotarsi e conoscere tutte le informazioni sul processo bisognerà prima registrarsi al portale Puglia Partecipa cliccando su questo link (basta farlo una sola volta):

https://partecipazione. regione.puglia.it/users/sign_ up

quindi cliccare sull’icona “segui” al processo partecipativo del Planetario di Bari “Il Clima che Verrà” su questo link :

https://partecipazione. regione.puglia.it/processes/ clima-che-verra/f/226/ meetings/223

infine inviare una mail a bariplanetario@gmail.com indicando un cognome di riferimento e numero di partecipanti.