A Palazzo Pesce con la “Guido Di Leone Pocket Orchestra”

Venerdì 11 agosto 2023 alle ore 21.00 la corte all’aperto di Palazzo Pesce si apre alla “Guido Di Leone Pocket Orchestra” con Guido Di Leone chitarra, Mike Rubini sax alto, Francesco Lomangino sax tenore e flauto, Alberto Di Leone tromba, Vito Andrea Morra trombone, Gianluca Fraccalvieri basso, Fabio Delle Foglie batteria

Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, per gustare un sound orchestrale proposto con l’agilità e la libertà di un piccolo gruppo dalla grande esperienza.

In repertorio musiche di Horace Silver, Cedar Walton, Guido Di Leone, Joe Henderson, Jim Hall, Charles Mingus,Freddie Hubbard, Gerry Mulligan…

Gli arrangiamenti proposti sono originali, scritti dai musicisti della Pocket Orchestra.

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

ACQUISTA IL TUO TICKET ONLINE

Venerdì 11 agosto 2023 h 21.00

Corte all’aperto di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari