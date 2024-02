'La poesia che ci circonda', partono a Corato le serate tra vino e poeti

Metti un giovedì, verso sera. Seduti in un bar, la luce calda, un posto pulito e illuminato bene direbbe Hemingway. Si può sprofondare in un divano, bere un americano e parlare di poesia: di poesia sì: si parla troppo di poesia: tra di noi, sulla rete. Ma i poeti? Dove sono i poeti?

Ed è così che per quattro giovedì l’Antico Commercio, locale storico di Corato, ospiterà un poeta. Non si presentano libri, non si performa: niente talk, niente reading. Solo quattro chiacchiere sul divano, col vino buono. E tutte le domande del mondo, gli inciampi, le perplessità. Tutti al mondo sono poeti, perfino i poeti. Potete venire tutti, dalle 19.30, non si paga niente e non serve sapere niente. Bevete però, con stile ma bevete. Chi beve solo acqua ha qualcosa da nascondere, disse il poeta.

Così i curatori presentano l’evento, un modo per portare la poesia fuori dai consueti circuiti. Primo appuntamento giovedì 15 febbraio dalle 19.30 (ingresso libero) con Giuseppe Semeraro. Attore, regista e poeta, lavora in ambito teatrale da più di vent’anni. Fondatore di Principio Attivo teatro, è autore di diversi libri di poesie tra cui Cantica del Lupo (Besa, 2014), Due parole in croce (Il Raggio Verde, 2015), A cosa serve la poesia. Canti per la vita quotidiana (Sensibili alle foglie, 2016), da cui è tratto lo spettacolo con Gianluigi Gherzi. Nel 2019 ha pubblicato per Musicaos Edizioni, La manutenzione della solitudine.

La rassegna proseguirà nel mese di febbraio con i poeti Francesco Cagnetta e Guido Celli, per chiudersi a marzo con l’attesissimo Alfonso Guida, tra i più importanti poeti della nostra epoca.

L’evento è promosso e organizzato dall’Antico Commercio e dall’associazione Lavorare Stanca, con la curatela di Giuliano Maroccini. La rassegna fa parte del progetto

verso Verso Sud, come tappa di avvicinamento all’ormai consolidato festival artistico che si terrà in autunno nella cittadina del nord barese e in altri comuni della Murgia.

credits: Giuseppe Semeraro, ph: Francesca Randazzo

Info su whatsapp al 3491489002 e sulle pagine instagram Antico Commercio e Verso Sud.