Giunta alla XVIª edizione, la manifestazione “Poesia in forma di rosa”, promossa dall’Associazione culturale “Comunicazione Plurale”, si terrà a Bari sabato 18 maggio, a partire dalle 18.00, presso l’Auditorium Mater Ecclesiae, Via Papa Giovanni Paolo I. Il tema scelto per quest’anno è dedicato a Franz Kafka, nel centenario della morte, e la kermesse di poesia, musica, danza e arte verterà sul mondo del famoso scrittore. Verrà presentato il volume “Franz Kafka” (G.C.L. Ed.), a cura di Elena Diomede, che raccoglie un’interessante documentazione fotografica su Kafka e le poesie composte per l’occasione da scrittori pugliesi e no: Novella Capoluongo Pinto, Maddalena Corigliano, Giorgia Deidda, Giulia Poli Disanto, Angela Giannelli, Francesca Marino, Fabio Piana, Angela Redavid, Pietro Santagada, Stefano Torti. Inoltre l’antologia è corredata dalle opere degli artisti ispirate al mondo kafkiano che saranno esposte durante la serata e presentate da Mariano Argentieri alla presenza degli autori: Laura Agostini, Franco Altobelli, Domenico De Cosmo, Giorgia Deidda, Maria De Marzo, Giusy De Pasquale, Maria De Pasquale, Anna Maria Di Terlizzi, Loredana Fogazza, Viviana Gernone, Giulio Giancaspro, Antonio Grimaldi, Florisa Sciannamea, Barbara Zuccarino. Chiude il volume il testo “rap” intitolato “Franz e Mìlena” di Murubutu (nome d’arte di Alessio Mariani, fondatore del Collettivo reggiano “La Kattiveria”). Intervengono alla manifestazione, oltre alla Presidente dell’Associazione, l’attore Michele Cuonzo con il suo reading “In poche parole… Kafka”, Leo Lestingi e Roberto Romeo, che leggeranno le poesie contenute nel volume, la danzatrice Oriella Nitti e il musicista Alessandro Patruno con le sue musiche Yiddish.

