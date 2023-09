Poesia musica e mostra pittorica

Evento a cura dalla poetessa barese Lucia Tornabene. In una graziosa location, “Là, dove i versi colorano l’anima e le note scaldano il cuore” si alterneranno Poeti e Artisti di opere pittoriche e grafiche per dar voce e risalto alla cultura mentre le canzoni del cantautore Pietro Verna renderanno l’atmosfera ancora più magica. Questo è uno dei tanti progetti che la poetessa Lucia Tornabene sostiene con impegno e costanza per una continuità nel tempo volti a coinvolgere e stimolare l’interesse anche dei più giovani verso queste discipline.

Per info e prenotazioni scrivere un messaggio WhatsApp al 3403885709

Poeti:

Lucia Agosti, Olimpia Binetti, Celestina Carofiglio, Maria Cristina de Mattia, Gianna Evangelista, Mirella Iannaccone, Anna Rita Lisco, Irene Ricci, Rita Signorile, Vito Teti, Lucia Tornabene, Enzo Valori



Mariano Argentieri, Rosa Catello, Catia Cavone, Maria de Pasquale, Rosy Palmisano, Rosanna Squicciarini, Simona Tornabene.