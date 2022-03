Poesie contro le discriminazioni e concerto

I luoghi della cultura quali spazi di resistenza ai disvalori della violenza e del sopruso. È l’intento perseguito dall’associazione “È fatto giorno APS” che per questa lunedì 21 marzo ore 19.00, ha organizzato l’evento “Poesia contro le discriminazioni” per favorire l’inclusione sociale e contrastare le emarginazioni.

Il reading poetico, realizzato in collaborazione con l’associazione “In-folio”, rientra nel progetto “Il cielo è di tutti” finanziato dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) del Dipartimento per le pari opportunità: l’obiettivo è promuovere la diversità e combattere il razzismo a suon di poesia e di musica.

Nella giornata mondiale della poesia, ben quindici poeti allieteranno il pubblico con i loro versi all’interno del Mat-laboratorio urbano: Gianpiero Berardi, Francesco Cagnetta, Vito de Leo, Luciana De Palma, Mihaela Fediuc, Giuseppina Girasoli, Federico Lotito, Daniela Lupi, Raffaele Niro, Maria Grazia Palazzo, Rossella Piccarreta, Anita Piscazzi, Sergio Racanati, Elisabetta Stragapede, Antonella Vairano.



L’ingresso è gratuito. Agli spettatori sarà richiesta l’esibizione del Green Pass.